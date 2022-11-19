لويس إنريكي: لا نخشى مواجهة أي فريق.. وفيران توريس هو امتدادي في الملعب

السبت، 19 نوفمبر 2022 - 22:45

كتب : FilGoal

لويس إنريكي - إسبانيا

شدد لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا على أن فريقه لا يخاف مواجهة أي فريق خلال كأس العالم 2022.

وتنطلق البطولة غدا الأحد بمباراة قطر صاحبة الضيافة ضد الإكوادور.

وقال إنريكي خلال بث مباشر عبر حسابه على تويتش: "امتدادي في الملعب؟ اعتقد أنه سيكون فيران توريس إذا لم أقل ذلك فإن إبنتي ستقطع رأسي".

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وتابع "اعتقد أن 26 لاعبا في القائمة أكثر من اللازم لأنه في اليورو كان علي أن أترك 3 لاعبين خارج القائمة ولذلك اخترت 24 لاعبا فقط ووجود 26 على مقاعد البدلاء أمر جيد البعض لن يلعب ولكن أن يكون دلي الإمكانية للاختيار من بين العديد من الأسماء يعتبر شيء إيجابي".

وشدد "الشيء الأهم هو إننا نقوم بعملنا ونحن لا نخاف مواجهة أي فريق ولدينا ثقة كبيرة في أنفسنا".

وأضاف "بالدي لاعب صغير جدا وحالته لا تحتوي على أي شكوك وسيساهم بجودته معنا وعندما يدخل أي لاعب جديد نتحدث معه على انفراد ونحاول أن نجعل الأمور أسهم بالنسبة إليه ونشرح أسباب وجوده، وعندما يخرج أي لاعب يكون الأمر محزن لكن وجود بديل له يشكل خبرا سارا له ولعائلته".

واعتذر إنريكي عن الخطأ الذي ارتكبه في ذكر موقع كوستاريكا في بث مباشر سابق بالأمس.

وكان إنريكي قد وصف كوستاريكا بمنتخب من أمريكا الجنوبية وهو ما أغضب لاعبي الفريق.

وأتم "بيب جوارديولا ويورجن كلوب وكارلو أنشيلوتي هم من المدربين الذين أحبهم وقد كانوا رائعين مع مختلف الفرق وهناك العديد من المدربين الذين يطورون لاعبيهم وفرقهم بدون تحقيق الألقاب".

ويلعب منتخب إسبانيا في المجموعة الخامسة بجوار كل من كوستاريكا واليابان وألمانيا.

ويستهل منتخب إسبانيا مشواره في البطولة بمواجهة كوستاريكا في 23 نوفمبر الجاري.

لويس إنريكي إسبانيا كأس العالم 2022
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