كأس العالم - ديشامب: درجة الحرارة مختلفة في قطر.. ولدينا إلزام بالفوز

السبت، 19 نوفمبر 2022 - 21:03

كتب : FilGoal

ديشامب فرنسا إسبانيا نهائي دوري الأمم

تحدث ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا على هامش الوصول إلى قطر لخوض منافسات كأس العالم 2022.

وقال ديشامب في تصريحاته لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "الرحلة تسير بشكل جيد. إنها خطوة جديدة نبدأها".

وأضاف "درجة الحرارة مختلفة هنا عن باريس. سنبدأ تحضيراتنا وسنجري بعض التدريبات لإزالة إرهاق السفر".

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وأوضح "اللاعبون يعلمون ما يتوجب فعله، ليس لدينا الكثير من الوقت ولكننا سنستعد، فهي مغامرة رياضية وإنسسانية أيضا لمجموعة اللاعبين".

واختتم "لدينا إلزام بالنتائج، مثل أي أمة أوروبية كبيرة، يجب علينا الفوز".

ويلعب منتخب فرنسا ضمن المجموعة الرابعة مع الدنمارك وتونس وأستراليا.

وتأتي مواعيد مباريات منتخب فرنسا في كأس العالم كالتالي:

الجولة الأولى ضد أستراليا في 22 نوفمبر.

الجولة الثانية ضد الدنمارك في 26 نوفمبر.

الجولة الثالثة ضد تونس في 30 نوفمبر.

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