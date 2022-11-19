كأس العالم - منتخب السعودية يعلن إصابة رياض شراحيلي

أعلن المنتخب السعودي تعرض لاعبه رياض شراحيلي لإصابة عضلية، قبل يوم واحد من بداية كأس العالم 2022.

وأوضح المنتخب أن أشعة الرنين المغناطيسي كشفت تعرضه لإصابة عضلية، واكتفى بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي.

وفي نفس السياق اكتفى حسان التمبكتي بتمارين خاصة رفقة الجهاز الطبي أيضا.

ويبدأ منتخب السعودية مشواره في البطولة بلقاء الأرجنتين يوم الثلاثاء المقبل.

وقال رينارد في تصريحات لموقع "فيفا بلس": "نحن على أتم الاستعداد لتلك البطولة الرائعة".

وأضاف "لدينا بالفعل في هذا الفريق تسعة أو عشرة لاعبين تواجدوا في النسخة الماضية في روسيا والتي حضرت بها السعودية".