كأس العالم - منتخب السعودية يعلن إصابة رياض شراحيلي
السبت، 19 نوفمبر 2022 - 20:50
كتب : FilGoal
أعلن المنتخب السعودي تعرض لاعبه رياض شراحيلي لإصابة عضلية، قبل يوم واحد من بداية كأس العالم 2022.
رياض شراحيلي
النادي : أبها
وأوضح المنتخب أن أشعة الرنين المغناطيسي كشفت تعرضه لإصابة عضلية، واكتفى بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي.
وفي نفس السياق اكتفى حسان التمبكتي بتمارين خاصة رفقة الجهاز الطبي أيضا.
ويبدأ منتخب السعودية مشواره في البطولة بلقاء الأرجنتين يوم الثلاثاء المقبل.
November 19, 2022
وقال رينارد في تصريحات لموقع "فيفا بلس": "نحن على أتم الاستعداد لتلك البطولة الرائعة".
نرشح لكم
كأس العالم - ديشامب: درجة الحرارة مختلفة في قطر.. ولدينا إلزام بالفوز كأس العالم - إريكسن: اللعب في المونديال كان بمثابة الحلم كأس العالم - فان خال: الفوز يتطلب القليل من الحظ.. وعادة أنا محظوظ كأس العالم - الخطر يداهم فرنسا.. خروج بنزيمة مصابا من التدريبات كأس العالم - ساوثجيت: المونديال هو قمة كرة القدم كأس العالم - أرنولد: لا أطيق انتظار بداية كأس العالم كمشجع كرة قدم كأس العالم - سانتوس: أريد منح الفرحة لكل البرتغاليين كأس العالم - الركراكي: نأمل أن نجعل العرب فخورين بنا