بهدف في الوقت الإضافي.. حرس الحدود يعبر من الداخلية في كأس الرابطة المصرية

السبت، 19 نوفمبر 2022 - 20:46

كتب : FilGoal

وجيه عبد الحكيم - حرس الحدود

تأهل حرس الحدود لدور الـ 16 من كأس الرابطة المصرية بعد فوزه على الداخلية بهدفين مقابل هدفا واحد في الدور التمهيدي للبطولة.

المباراة أقيمت على ملعب بتروسبورت وامتدت إلى الأشواط الإضافية.

سجل هدفي حرس الحدود إمانويل ومصطفى جمال، بينما سجل فانوم ألفريد هدف الداخلية الوحيد.

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وتأهل الحدود إلى دور الـ 16 من البطولة لينضم لغزل المحلة الذي صعد بعد الفوز على أسوان.

الشوط الأول شهد فرصة واحدة كانت من نصيب الداخلية بعد مرور من سمير فكري الذي سدد ولكن كرته ذهبت فوق المرمى في الدقيقة الـ 35.

وفي الشوط الثاني كاد عمر بسام عن يسجل الهدف الأول لحرس الحدود بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء ليسدد ولكن الحارس محمد مجدي أغلق الزاوية بشكل صحيح.

وفي الدقيقة الـ 69 احتسب الحكم ركلة جزاء لحرس الحدود بسبب لمسة يد من محمد نجيب لاعب الداخلية داخل منطقته.

وسجل مصطفى جمال ركلة الجزاء بشكل صحيح ليدون الهدف الأول لحرس الحدود.

وتعادل الداخلية في الدقيقة الـ 78 عن طريق فانوم ألفريد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

واتجهت المباراة للأشواط الإضافية وكاد مصطفى عبد الرؤوف "زيز" أن يسجل الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة ولكن الحارس محمد مجدي تألق في التصدي.

وفي الدقيقة الـ 110 سجل إمانويل هدفا قاتلا لحرس الحدود بمتابعة لتسديدة زيكو التي عادت من القائم.

وكان حرس الحدود والداخلية قد شاركوا في الدور التمهيدي بسبب صعودهم حديثا من دوري الدرجة الثانية.

حرس الحدود الداخلية كأس الرابطة المصرية
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