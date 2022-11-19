كأس العالم - فان خال: الفوز يتطلب القليل من الحظ.. وعادة أنا محظوظ

تحدث لويس فان خال مدرب منتخب هولندا عن طموحاته في كأس العالم 2022 في قطر، والذي عاد من اعتزال التدريب لتولي قيادة الطواحين.

وقال فان خال في حواره مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "الثقة مهمة للغاية. خلال شبابي ساعدتني نشأتي على اكتساب الكثير منها، وذلك لعب دورًا في فوزي بالألقاب".

وأضاف "بالطبع طورت مهاراتي وذهبت إلى أكاديمية التربية البدنية، ما يسمى الآن مجمع أثينا".

وأوضح "هناك تطورت كثيرًا كشخص وكلاعب كرة قدم. لقد كنت لاعب كرة قدم جيدًا وماهرًا وتكتيكيًا للغاية، ولكني كتنت بطيئًا للغاية، لذلك لم أتمكن من الوصول إلى القمة".

وتابع "هذا يجعلك أكثر حكمة من الناحية التكتيكية كمدرب، فقد منحتني دراستي الكثير من الدعم النفسي".

وعن رغبته في الفوز بكأس العالم قال فان خال: "حقيقية أنني أريد الفوز بكأس العالم لا تعني بالضرورة أننا سنفوز به".

وواصل "إنه هدفي ويجب أن تحدد هدفك ثم تتخيله وذلك سيساعدك في رحلة الوصول. قد يكون هذا طموحًا بعض الشيء ولكنه يعمل بالنسبة للبعض".

واختتم "عقد اتفاق مع مجموعة من الأشخاص لأجل هدف معين إذا كان ممكنًا، هذا ما أؤمن به مع قليل من الحظ. كرة القدم ليست مجرد قواعد وتكتيك، إنها القليل من الحظ أيضا وأنا رجل محظوظ عادة".

ويلعب منتخب هولندا ضمن المجموعة الأولى مع قطر والإكوادور والسنغال.