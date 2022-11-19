كأس العالم - الخطر يداهم فرنسا.. خروج بنزيمة مصابا من التدريبات

السبت، 19 نوفمبر 2022 - 20:37

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة مع فرنسا أمام ويلز

تلقى منتخب فرنسا ضربة قوية، بخروج كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد مصابًا من تدريبات اليوم السبت.

واضطر بنزيمة للخروج مبكرًا من المران، وبحسب وسائل الإعلام الفرنسية فإن طبيعة الإصابة غير معروفة وكذلك مدى خطورتها.

ومن المفترض أن يخضع المهاجم لفحوصات طبية في المساء لتشخيص الإصابة، التي أوضحت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أنها إصابة عضلية.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - أرنولد: لا أطيق انتظار بداية كأس العالم كمشجع كرة قدم كأس العالم - سانتوس: أريد منح الفرحة لكل البرتغاليين كأس العالم - الركراكي: نأمل أن نجعل العرب فخورين بنا كأس العالم - ميسي يتدرب منفردا.. وحقيقة إصابته مع الأرجنتين

بذلك تصبح مشاركة حامل الكرة الذهبية في كأس العالم محل شك.

ويعد بنزيمة أحد أهم أسلحة فرنسا الهجومية رفقة أنطوان جريزمان وكيليان مبابي وأوليفييه جيرو.

فيما شارك رافاييل فاران مدافع مانشستر يونايتد في المران كاملًا، كما خاض التقسيمة ضمن الفريق الاحتياطي، حيث لا تزال ثنائية دايو أوباميكانو وإبراهيما كوناتي في الفريق الأساسي حتى الآن.

وتوج بنزيمة بالكرة الذهبية وجائزتي هداف دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، كما فاز بالبطولتين مع ريال مدريد.

ويلعب منتخب فرنسا ضمن المجموعة الرابعة مع الدنمارك وتونس وأستراليا.

منتخب فرنسا كأس العالم كأس العالم 2022 كريم بنزيمة
نرشح لكم
كأس العالم - ديشامب: درجة الحرارة مختلفة في قطر.. ولدينا إلزام بالفوز كأس العالم - إريكسن: اللعب في المونديال كان بمثابة الحلم كأس العالم - منتخب السعودية يعلن إصابة رياض شراحيلي كأس العالم - فان خال: الفوز يتطلب القليل من الحظ.. وعادة أنا محظوظ كأس العالم - ساوثجيت: المونديال هو قمة كرة القدم كأس العالم - أرنولد: لا أطيق انتظار بداية كأس العالم كمشجع كرة قدم كأس العالم - سانتوس: أريد منح الفرحة لكل البرتغاليين كأس العالم - الركراكي: نأمل أن نجعل العرب فخورين بنا
أخر الأخبار
كأس العالم - ديشامب: درجة الحرارة مختلفة في قطر.. ولدينا إلزام بالفوز 3 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - إريكسن: اللعب في المونديال كان بمثابة الحلم 6 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - منتخب السعودية يعلن إصابة رياض شراحيلي 17 دقيقة | قطر 2022
بهدف في الوقت الإضافي.. حرس الحدود يعبر من الداخلية في كأس الرابطة المصرية 20 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العالم - فان خال: الفوز يتطلب القليل من الحظ.. وعادة أنا محظوظ 24 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - الخطر يداهم فرنسا.. خروج بنزيمة مصابا من التدريبات 29 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - ساوثجيت: المونديال هو قمة كرة القدم 30 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - أرنولد: لا أطيق انتظار بداية كأس العالم كمشجع كرة قدم 46 دقيقة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراة مصر ضد بلجيكا.. القنوات الناقلة 2 عبد الله السعيد: الأهلي يفعل كل شيء لتدمير مستقبلي.. وقراري قتلهم 3 انتهت كرة سلة - الأهلي (71)-(64) الزمالك.. الأحمر يحسم الدربي 4 رونالدو يفتح النار على الجميع: شعرت بالخيانة في مانشستر.. ولا أحترم تين هاج