كأس العالم - ساوثجيت: المونديال هو قمة كرة القدم

السبت، 19 نوفمبر 2022 - 20:36

كتب : FilGoal

جاريث ساوثجيت - إنجلترا

يرى جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا أن كأس العالم هي قمة كرة القدم العالمية.

ويتواجد منتخب إنجلترا في المجموعة الثانية بجانب منتخبات إيران وأمريكا وويلز.

وقال ساوثجيت في تصريحات لموقع "فيفا بلس": "أتطلع كثيرا لكأس العالم، بالنسبة لكل لاعب ومدرب هذه هي قمة كرة القدم العالمية".

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وأضاف "نحن تتطلع لاختبار أنفسنا من جديد في هذه الساحة".

وتابع "كان الأمر صعبا في اختيار القائمة ونقاشات صعبة نخوضها مع اللاعبين الذين لن يتواجدوا".

وواصل "نحن سعداء بالفريق الذي نمتلكه، خسرنا بعض الاعبين ببسبب الاصابة وهذا حزين لنا ولهم".

واستكمل "كلنا ثقة أن الاولاد قادرون على جعل بلدنا فخورة".

واستطرد "علينا أن سنغتل الوقت الذي نملكه، الوقت ضيق منذ نهاية الدوري حتى بداية كأس العالم".

وأتم "اعتدنا على ذلك والتحضير للمباريات الدولية ولكن هذه البطولة مختلفة بالطبع".

ويبدأ منتخب إنجلترا مبارياته في البطولة بمواجهة إيران 21 نوفمبر على استاد خليفة الدولي.

وتقام منافسات كأس العالم خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

كأس العالم إنجلترا
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