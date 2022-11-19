كأس العالم - أرنولد: لا أطيق انتظار بداية كأس العالم كمشجع كرة قدم

يعتقد ترينت ألكسندر أرنولد مدافع منتخب إنجلترا أن فرص الأسود للفوز باللقب كبيرة بعد التجارب الصعبة التي مروا بها في آخر بطولتين.

ويتواجد منتخب إنجلترا في المجموعة الثانية رفقة ويلز والولايات المتحدة وإيران.

وقال أرنولد لموقع "فيفا بلس": "متحمس للغاية واعتقد أنها بطولة كبيرة خاصة لبلدك، هذا كأس العالم أكبر منصة يمكن اللعب عليها ولا يوجد شيء يجعلك أكثر تحمسا من ذلك، وفخور لتمثيل بلادي".

وأضاف عن الوصول لقطر للمشاركة في المونديال: "اعتقد أنني أرى ثقافة مختلفة وفرصة لتشاهد أشياء وأماكن جديدة من العالم، وهو أمر رائع، التدريب في أجواء مختلفة وخبرة مختلفة".

وواصل "أركز أكثر على المباريات ليس مبارياتنا فقط بل كل المباريات ومتحمس جدا لذلك، لا أطيق الانتظار كمشجع كرة قدم، كل يوم مباراتين و3 والجماهير ستبدأ المشاهدة وأنا كذلك. ابتسم دائما عندما اتحدث عن ذلك".

وأردف "أركز ومتحمس وفي آخر بطولتين وصلنا بعيدا وخسرنا في النهاية، والخبرة تحفزك ويكون لديك الرغبة في الوصول مجددا وتخيل كم هو الشعور عندما تكون قريبا من المجد مرة أخرى، وهو ما يجعلك أقوى وتحاول من جديد وآمل أن خبرة التجارب الصعبة الماضية أن تزيد من فرصنا في الفوز".

وحل منتخب إنجلترا في المركز الرابع بكأس العالم 2018، بينما خسر نهائي يورو 2020 أمام إيطاليا.

وأتم عن إمكانية التتويج باللقب: "واقعيون بنسبة 100% كمجموعة من اللاعبين، ليس من السهل تحقيقها لكن يمكن فعلها كذلك، إذا نفذنا الخطة وسيرنا كمجموعة سنكون فريقا من الصعب تخطيه".

ويلتقي منتخب إنجلترا مع إيران في يوم الإثنين في الثلاثاء عصرا على استاد خليفة الدولي.