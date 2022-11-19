كأس العالم - سانتوس: أريد منح الفرحة لكل البرتغاليين

السبت، 19 نوفمبر 2022 - 20:14

كتب : FilGoal

فيرناندو سانتوس - البرتغال

شدد فرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال على أن شعوره جيد بالتواجد في كأس العالم مشيرا إلى أنه يريد منح الفرحة لكل المشجعين.

ويتواجد منتخب البرتغال في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات أوروجواي وغانا وكوريا الجنوبية.

وقال فيرناندو سانتوس في تصريحات لموقع "فيفا بلس": "الشعور جيد للبطولة، لقد وصلنا للتو".

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وأضاف "كنت هنا مرتين وسيكون كاس عالم رائع".

وأتم "أريد أن أمنح كل المشجعين البرتغاليين الكثير من الفرح".

ويبدأ منتخب البرتغال مبارياته في البطولة بمواجهة غانا في 24 نوفمبر على استاد 974.

وتقام منافسات كأس العالم خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

البرتغال كأس العالم
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