كأس العالم - سانتوس: أريد منح الفرحة لكل البرتغاليين
السبت، 19 نوفمبر 2022 - 20:14
كتب : FilGoal
شدد فرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال على أن شعوره جيد بالتواجد في كأس العالم مشيرا إلى أنه يريد منح الفرحة لكل المشجعين.
ويتواجد منتخب البرتغال في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات أوروجواي وغانا وكوريا الجنوبية.
وقال فيرناندو سانتوس في تصريحات لموقع "فيفا بلس": "الشعور جيد للبطولة، لقد وصلنا للتو".
وأضاف "كنت هنا مرتين وسيكون كاس عالم رائع".
وأتم "أريد أن أمنح كل المشجعين البرتغاليين الكثير من الفرح".
ويبدأ منتخب البرتغال مبارياته في البطولة بمواجهة غانا في 24 نوفمبر على استاد 974.
وتقام منافسات كأس العالم خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.
نرشح لكم
كأس العالم - ديشامب: درجة الحرارة مختلفة في قطر.. ولدينا إلزام بالفوز كأس العالم - إريكسن: اللعب في المونديال كان بمثابة الحلم كأس العالم - منتخب السعودية يعلن إصابة رياض شراحيلي كأس العالم - فان خال: الفوز يتطلب القليل من الحظ.. وعادة أنا محظوظ كأس العالم - الخطر يداهم فرنسا.. خروج بنزيمة مصابا من التدريبات كأس العالم - ساوثجيت: المونديال هو قمة كرة القدم كأس العالم - أرنولد: لا أطيق انتظار بداية كأس العالم كمشجع كرة قدم كأس العالم - الركراكي: نأمل أن نجعل العرب فخورين بنا