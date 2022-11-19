كأس العالم - الركراكي: نأمل أن نجعل العرب فخورين بنا

يأمل وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب في تقديم مباريات جيدة خلال كأس العالم لجعل العرب فخورين بأسود الأطلس.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة السادسة مع منتخبات بلجيكا وكندا وكرواتيا.

وقال الركراكي في تصريحات لموقع "فيفا بلس": "إقامة البطولة لأول مرة في المنطقة العربية هو أمر جيد لقطر ولشعبها".

وأضاف "نحن سعداء بوجودنا هنا لتمثيل المغرب".

وتابع "نأمل في أن نُقدم مباريات جيدة وأن نجعل القطريين والعرب والمغاربة فخورين بما سنقدمه".

ويبدأ منتخب المغرب مبارياته في 23 نوفمبر بمواجهة كرواتيا على استاد البيت.

وتقام منافسات كأس العالم خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.