كأس العالم: رينارد: السعودية على أتم الاستعداد للبطولة

السبت، 19 نوفمبر 2022 - 19:49

كتب : FilGoal

هيرفي رينارد - السعودية

شدد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية على جاهزية الصقور الخضر للمشاركة في مونديال قطر.

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الثالثة بجانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

وقال رينارد في تصريحات لموقع "فيفا بلس": "نحن على أتم الاستعداد لتلك البطولة الرائعة".

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وأضاف "لدينا بالفعل في هذا الفريق تسعة أو عشرة لاعبين تواجدوا في النسخة الماضية في روسيا والتي حضرت بها السعودية".

وأضاف "نحن نعلم بأنها بطولة مهمة لنا، ونحن نعرف كذلك هذا البلد وهذه المدينة جيدا".

وأتم "أعتقد بأن كل شئ سيكون ممتازا بالنسبة لنا لتحقيق النجاح".

ويبدأ منتخب السعودية مبارياته بمواجهة الأرجنتين في 22 نوفمبر الجاري على استاد لوسيل.

وتقام منافسات كأس العالم خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

كأس العالم السعودية
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