برناردو: البرتغاليون يتوقعون الكثير من جيلنا.. وأفضل إقامة كأس العالم في وسط الموسم

السبت، 19 نوفمبر 2022 - 19:45

كتب : FilGoal

برناردو سيلفا - منتخب البرتغال

يرى بيرناردو سيلفا لاعب منتخب البرتغال ومانشستر سيتي أن إقامة كأس العالم في نوفمبر أفضل من نهاية الموسم.

ويبدأ كأس العالم غدا الأحد بين قطر مستضيفة البطولة والإكوادور.

وقال سيلفا في مؤتمر صحفي قبل كأس العالم "كنت ألعب في مراكز مختلفة مؤخرا ولكن المدربين يعرفون أين أكون أفضل، أنا أفضل اللعب في الوسط الناس تعرف ذلك ولكن أنا متاح للعب في أي مكان يراه المدرب ولكن أنا قضيت مسيرتي كلاعب وسط ولذلك من الطبيعي أن أراه أفضل بالنسبة لي".

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وتابع "أنا أشعر بجاهزية أكبر من نهاية الموسم وأنا جاهز بدنيا لكأس العالم ومستعد لمساعدة فريقي ومعظم اللاعبين كذلك لأن لعب بطولة كبيرة في شهر نوفمبر مختلف عن لعبها في نهاية الموسم بعد 60 مباراة".

وأضاف "نحن طموحين للغاية وواثين في أنفسنا ونعلم أننا هما لخوض منافسة خاصة وهناك منتخبات رائعة كثير هنا ولكننا جيل جيد والبرتغاليين يتوقعون الكثير منا ولذلك نحن جاهزين وجئنا لتحقيق الفوز، نعرف أن الأمر صعب ولكن طموحنا مرتفع".

يقع منتخب البرتغال في المجموعة الثامنة بجانب غانا وأوروجواي وكوريا الجنوبية.

الأمور على الورق ترشح البرتغال للعبور لدور الـ16، لكن المنتخب البرتغالي تعود على السير في خط تصاعدي في مرحلة المجموعات بالبطولات الكبرى.

العقبة الأولى أمام البرتغال ستكون مواجهة غانا في صدام إفريقي متكرر للبرتغال في كل كأس عالم باستثناء المشاركة الأولى في 1966 والمشاركة الثالثة في 2002.

الصدام الإفريقي الأول للبرتغال كان في نسخة 1986 والتي خسر فيها من المغرب 1-3 في مرحلة المجموعات.

في النسخة التالية انتصر رفاق رونالدو على أنجولا بهدف.

ثم تعادلوا مع كوت ديفوار سلبيا في أول كأس عالم أقيم بالقارة السمراء عام 2010.

في مونديال 2014 اصطدم المنتخب البرتغالي بنظيره الغاني وانتصر عليه 2-1.

وهزم المغرب بهدف في المونديال الأخير.

المواجهة الثانية للبرتغال في مونديال 2022 ستكون ضد أوروجواي في مباراة يتوقع الجميع منها أن تكون من أجل صدارة المجموعة، لكن مفاجآت كأس العالم قد تجعلها مباراة حياة أو موت لأحدهما أو كلاهما.

هذا سيكون الصدام الأول للمنتخبين في كأس العالم.

بينما لعبت البرتغال ضد المنافس الثالث، كوريا الجنوبية، 3 مرات من قبل في المونديال.

المنافسة الأولى كانت في ربع نهائي مونديال 1966، وانتصرت البرتغال 5-3.

وخسر منتخب البرتغال من كوريا الجنوبية بهدف في 2002، قبل أن يرد الصاع بسباعية نظيفة في نسخة 2010.

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