أمير قطر يفتتح كأس العالم 2022
السبت، 19 نوفمبر 2022 - 19:23
كتب : FilGoal
يفتتح تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر كـأس العالم 2022 رسميا غدا الأحد.
وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم 2022 بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر.
وتبدأ نسخة الـ 22 من كأس العالم بين قطر والإكوادور على استاد البيت.
ويتواجد منتخبا السنغال وهولندا في المجموعة الأولى أيضا.
موعد المباراة والقنوات الناقلة
تقام المباراة يوم الأحد 20 نوفمبر.
ويلعب اللقاء على استاد البيت.
وتلعب المباراة في تمام السادسة مساء.
ويذاع اللقاء عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 1 و2، مع القناة المفتوحة.
ويعلق على اللقاء يوسف سيف عبر ماكس 1 وعصام الشوالي على ماكس 2.
ومن المتوقع أن تذيع قناة الكأس القطرية المباراة الافتتاحية مجانا عبر قناتها المفتوحة.
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