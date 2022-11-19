ميسي يتدرب منفردا.. وحقيقة إصابته

السبت، 19 نوفمبر 2022 - 19:22

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين

تدرب ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين منفردًا، بعيدًا عن التدريبات الجماعية للفريق استعدادا لخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

وبحسب قناة TYC الأرجنتينية، فإن ليو لا يعاني مشكلة معينة، بل فقط يجري برنامجه التدريبي بشكل طبيعي بعد لعب 90 دقيقة مؤخرًا.

ولعب ميسي المباراة الودية ضد منتخب الإمارات، والتي انتهت بفوز الألبيسيليستي بخمسة أهداف دون رد.

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سجل ميسي الهدف الرابع في هذه المباراة، فيما سجل بقية الأهداف خوليان ألفاريز وأنخيل دي ماريا "هدفين" وخواكين كوريا.

ويلعب منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة مع السعودية والمكسيك وبولندا.

وتقام المباريات على النحو التالي:

الثلاثاء 22 نوفمبر: الأرجنتين × السعودية - استاد لوسيل

السبت 26 نوفمبر: الأرجنتين × المكسيك - استاد لوسيل

الأربعاء 30 نوفمبر: الأرجنتين × بولندا - استاد 974

ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين كأس العالم 2022
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