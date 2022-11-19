ميسي يتدرب منفردا.. وحقيقة إصابته

تدرب ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين منفردًا، بعيدًا عن التدريبات الجماعية للفريق استعدادا لخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

وبحسب قناة TYC الأرجنتينية، فإن ليو لا يعاني مشكلة معينة، بل فقط يجري برنامجه التدريبي بشكل طبيعي بعد لعب 90 دقيقة مؤخرًا.

ولعب ميسي المباراة الودية ضد منتخب الإمارات، والتي انتهت بفوز الألبيسيليستي بخمسة أهداف دون رد.

سجل ميسي الهدف الرابع في هذه المباراة، فيما سجل بقية الأهداف خوليان ألفاريز وأنخيل دي ماريا "هدفين" وخواكين كوريا.

¡MESSI SE ENTRENA DIFERENCIADO! La Pulga hace un trabajo aparte del plantel. Las informaciones indican que no habría ninguna complicación para el 10 y que es su rutina normal tras disputar 90 minutos de juego tan recientes.#TyCSportsMundial pic.twitter.com/EOLn3mFEgi — TyC Sports (@TyCSports) November 19, 2022

ويلعب منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة مع السعودية والمكسيك وبولندا.

وتقام المباريات على النحو التالي:

الثلاثاء 22 نوفمبر: الأرجنتين × السعودية - استاد لوسيل

السبت 26 نوفمبر: الأرجنتين × المكسيك - استاد لوسيل

الأربعاء 30 نوفمبر: الأرجنتين × بولندا - استاد 974