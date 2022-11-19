كأس العالم - ميسي يتدرب منفردا.. وحقيقة إصابته مع الأرجنتين

السبت، 19 نوفمبر 2022 - 19:22

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين

تدرب ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين منفردًا، بعيدًا عن التدريبات الجماعية للفريق استعدادا لخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

وبحسب قناة TYC الأرجنتينية، فإن ليو لا يعاني مشكلة معينة، بل فقط يجري برنامجه التدريبي بشكل طبيعي بعد لعب 90 دقيقة مؤخرًا.

ولعب ميسي المباراة الودية ضد منتخب الإمارات، والتي انتهت بفوز الألبيسيليستي بخمسة أهداف دون رد.

أخبار متعلقة:
لويس إنريكي: أود تتويج ميسي بـ كأس العالم إن لم تفز بها إسبانيا حوار – رونالدو يكشف كواليس خلافاته مع تين هاج.. علاقته مع ميسي وحلم أخير وموعد اعتزاله إبراهيم نور الدين يكشف تفاصيل مقابلته مع ميسي.. وكيف تحدث معه بوكيتينو: ميسي يحتاج التتويج بكأس العالم ليؤكد مكانته مثل بيليه ومارادونا

سجل ميسي الهدف الرابع في هذه المباراة، فيما سجل بقية الأهداف خوليان ألفاريز وأنخيل دي ماريا "هدفين" وخواكين كوريا.

ويلعب منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة مع السعودية والمكسيك وبولندا.

وتقام المباريات على النحو التالي:

الثلاثاء 22 نوفمبر: الأرجنتين × السعودية - استاد لوسيل

السبت 26 نوفمبر: الأرجنتين × المكسيك - استاد لوسيل

الأربعاء 30 نوفمبر: الأرجنتين × بولندا - استاد 974

ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين كأس العالم 2022
نرشح لكم
كأس العالم - منتخب السعودية يعلن إصابة رياض شراحيلي كأس العالم - فان خال: الفوز يتطلب القليل من الحظ.. وعادة أنا محظوظ كأس العالم - الخطر يداهم فرنسا.. خروج بنزيمة مصابا من التدريبات كأس العالم - ساوثجيت: المونديال هو قمة كرة القدم كأس العالم - أرنولد: لا أطيق انتظار بداية كأس العالم كمشجع كرة قدم كأس العالم - سانتوس: أريد منح الفرحة لكل البرتغاليين كأس العالم - الركراكي: نأمل أن نجعل العرب فخورين بنا كأس العالم: رينارد: السعودية على أتم الاستعداد للبطولة
أخر الأخبار
كأس العالم - منتخب السعودية يعلن إصابة رياض شراحيلي 8 دقيقة | قطر 2022
بهدف في الوقت الإضافي.. حرس الحدود يعبر من الداخلية في كأس الرابطة المصرية 11 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العالم - فان خال: الفوز يتطلب القليل من الحظ.. وعادة أنا محظوظ 15 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - الخطر يداهم فرنسا.. خروج بنزيمة مصابا من التدريبات 20 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - ساوثجيت: المونديال هو قمة كرة القدم 21 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - أرنولد: لا أطيق انتظار بداية كأس العالم كمشجع كرة قدم 37 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - سانتوس: أريد منح الفرحة لكل البرتغاليين 43 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - الركراكي: نأمل أن نجعل العرب فخورين بنا 57 دقيقة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراة مصر ضد بلجيكا.. القنوات الناقلة 2 عبد الله السعيد: الأهلي يفعل كل شيء لتدمير مستقبلي.. وقراري قتلهم 3 انتهت كرة سلة - الأهلي (71)-(64) الزمالك.. الأحمر يحسم الدربي 4 رونالدو يفتح النار على الجميع: شعرت بالخيانة في مانشستر.. ولا أحترم تين هاج