كرة سلة - غرامات وحرمان وتحقيق مع أوجستي.. الاتحاد يعلن عقوبات مباراة الأهلي والزمالك

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة اجتماعا طارئا اليوم السبت 19 نوفمبر لمناقشة أحداث مباراة الأهلي والزمالك التي أقيمت أمس الجمعة على صالة برج العرب في إياب الدور قبل النهائي من بطولة دوري المرتبط موسم 2022/2023.

وفاز الأهلي على الزمالك ليحجز مكانه في المباراة النهائية.

وحسم الاتحاد بطاقة التأهل إلى النهائي بعد الفوز على نظيره الجزيرة.

وقرر اتحاد السلة التالي:

1- منع الجماهير التي تواجدت في مباراة الأهلي والزمالك من حضور المباريات لمدة ثلاثة أشهر وإخطار شركة تذكرتي بذلك.

2- توقيع غرامة مالية على الأهلي وقدرها 30 ألف جنيها.

3- توقيع غرامة مالية على الزمالك وقدرها 20 ألف جنيها.

4- تحمل كلا الناديين كافة التلفيات الخاصة بالصالة من جمهور كل منهما وفقا لما تقره الصالة التى اقيمت عليها المباراة.

5- إجراء تحقيق مع المدير الفني للنادي الأهلي أوجستي بوش.

كما يؤكد مجلس الإدارة إقامة مباريات دور النهائي بحضور جماهيري.