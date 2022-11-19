كرة سلة - موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد في نهائي دوري المرتبط.. القنوات الناقلة
السبت، 19 نوفمبر 2022 - 18:41
كتب : FilGoal
يلعب الأهلي مع الاتحاد السكندري في نهائي دوري المرتبط لكرة السلة رجال.
وفاز الأهلي على الزمالك ليحجز مكانه في المباراة النهائية.
وحسم الاتحاد بطاقة التأهل إلى النهائي بعد الفوز على نظيره الجزيرة.
وتلعب كل المباريات على صالة حسن مصطفى.
مباراة الذهاب
لقاء المرتبط يقام في الخامسة والنصف مساء يوم الثلاثاء 22 نوفمبر.
وتقام مباراة الفريق الأول في السابعة والنصف مساء.
مباراة الإياب
لقاء المرتبط يقام في الخامسة والنصف مساء يوم الخميس 24 نوفمبر.
وتقام مباراة الفريق الأول في السابعة والنصف مساء.
وفي حال اللجوء لمباراة فاصلة ستقام مساء يوم الجمعة 25 نوفمبر على نفس الملعب.
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