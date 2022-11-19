أزبليكويتا: استبعاد جايا خسارة لإسبانيا.. وهذا أكثر ما يعجني في الجيل الحالي

شدد سيزار أزبليكويتا لاعب منتخب إسبانيا على أن خروج خوسي جايا من الفريق يمثل خسارة كبيرة.

وكان جايا قد استبعد من قائمة إسبانيا النهائية التي ستشارك في كأس العالم بسبب الإصابة وتم استدعاء أليخاندرو بالدي بدلا منه.

وقال أزبليكويتا في مؤتمر صحفي: "في البداية أود أن أرسل تشجيعي لخوسي جايا لأن الأمر كان محزننا لنا جميعا وسيمثل خسارة كبيرة داخل وخارج الملعب".

وواصل "الآن انضم إلينا زميل جديد، أليخاندرو بالدي لاعب صغير أظهر جودته بالفعل أنا لا أعرفه بشكل شخصي ولكنه لاعب قوي وسرعته مذهلة ومعه سنحاول تقديم كأس عالم جيد".

وتابع "معظم اللاعبين القدامى سيحاولون تمرير الخبرة للزملاء الذين تبلغ أعمارهم 19 أو 20 عاما والذين لم يعيشوا كل ذلك من قبل".

وواصل "هناك لاعبين مثل جافي والذي يتحلى بثقة كبيرة في نفسه في عمر 17 عاما فقط ولم يكن لدي جرأته عندما كنت في عمره وهذا شيء جيد".

وأضاف "أكثر ما يعجبني في هذا الجيل هو جرأتهم ومن دواعي سروري أن أرى هذا الاستعداد في أعمارهم حيث بدأ المزيد والمزيد من الشباب في التميز مع الكثير من النضج عدنما يتعلق الأمر في فهم المباراة".

وشدد "بعد تجربتين سابقتين في كأس العالم لم يسيرا بشكل جيد كرة القدم تعطينا فرصة جديدة".

وأتم "الوضع رائع ونحن في ديناميكة رائعة، ستة لاعبين فقط لديهم خبرة في البطولة ولكننا قريبون جدا من بعضنا ونأمل أن نتطور عن 2014 و2018".

ويلعب منتخب إسبانيا في المجموعة الخامسة بجوار كل من كوستاريكا واليابان وألمانيا.

ويستهل منتخب إسبانيا مشواره في البطولة بمواجهة كوستاريكا في 23 نوفمبر الجاري.