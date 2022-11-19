كأس العالم - قبل النسخة الـ22.. 22 شخصية بارزة في تاريخ المونديال

السبت، 19 نوفمبر 2022 - 18:16

كتب : FilGoal

كأس العالم

أقل من 24 ساعة تفصلنا عن انطلاق النسخة الـ22 من كأس العالم والمقرر إقامتها في قطر.

وتقام البطولة خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

ويأخذكم FilGoal.com في رحلة مع 22 شخصية بارزة أثرت في تاريخ كأس العالم طوال تاريخه.

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