كأس العالم - قبل النسخة الـ22.. 22 شخصية بارزة في تاريخ المونديال

أقل من 24 ساعة تفصلنا عن انطلاق النسخة الـ22 من كأس العالم والمقرر إقامتها في قطر.

وتقام البطولة خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

ويأخذكم FilGoal.com في رحلة مع 22 شخصية بارزة أثرت في تاريخ كأس العالم طوال تاريخه.

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