كأس العالم - موعد مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور.. القنوات الناقلة والمعلق
السبت، 19 نوفمبر 2022 - 17:51
كتب : FilGoal
تُفتتح مباريات كأس العالم في نسخته الـ22 والمقرر إقامتها في قطر بمواجهة بين قطر والإكوادور.
ويتواجد منتخبا السنغال وهولندا في المجموعة الأولى أيضا.
وتقام البطولة خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر.
موعد المباراة والقنوات الناقلة
تقام المباراة يوم الأحد 20 نوفمبر.
ويلعب اللقاء على استاد البيت.
وتلعب المباراة في تمام السادسة مساء.
ويذاع اللقاء عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 1 و2، مع القناة المفتوحة.
ويعلق على اللقاء يوسف سيف عبر ماكس 1 وعصام الشوالي على ماكس 2.
ومن المتوقع أن تذيع قناة الكأس القطرية المباراة الافتتاحية مجانا عبر قناتها المفتوحة.
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