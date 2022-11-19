كأس العالم - موعد مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور.. القنوات الناقلة والمعلق

السبت، 19 نوفمبر 2022 - 17:51

كتب : FilGoal

قطر - الإكوادور - كأس العالم

تُفتتح مباريات كأس العالم في نسخته الـ22 والمقرر إقامتها في قطر بمواجهة بين قطر والإكوادور.

ويتواجد منتخبا السنغال وهولندا في المجموعة الأولى أيضا.

وتقام البطولة خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر.

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موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأحد 20 نوفمبر.

ويلعب اللقاء على استاد البيت.

وتلعب المباراة في تمام السادسة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 1 و2، مع القناة المفتوحة.

ويعلق على اللقاء يوسف سيف عبر ماكس 1 وعصام الشوالي على ماكس 2.

ومن المتوقع أن تذيع قناة الكأس القطرية المباراة الافتتاحية مجانا عبر قناتها المفتوحة.

قطر الإكوادور كأس الغالم موعد المباراة الافتتاحية في كأس العالم
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