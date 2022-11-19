إيريك داير: سألعب في حراسة المرمى إذا طلب مني ساوثجيت.. إنه كأس العالم

السبت، 19 نوفمبر 2022 - 17:41

كتب : FilGoal

إريك داير مدافع إنجلترا

شدد إيريك داير مدافع منتخب إنجلترا على أنه مستعد للمشاركة في أي مركز يطلبه منه جاريث ساوثجيت المدير الفني للأسود الثلاثة خلال كأس العالم.

إيريك داير

النادي : توتنام هوتسبر

إنجلترا

وقال داير في مؤتمر صحفي بعد سؤاله هل يستمتع باللعب في الجانب الأيمن مع فريقه توتنام في الدوري الإنجليزي: "كانت تجربة مختلفة بالنسبة لي اللعب في الجانب الأيمن بعدما لعبت لفترة طويلة في قلب الدفاع".

وأضاف "لكنني لعبت في هذا المركز قبل ذلك مع ماوريسيو بوتشيتينو في توتنام، لذلك لم يكن المركز جديدا بالنسبة لي، وأعتقد حقا أنني أستطيع اللعب في أي مركز في الدفاع".

أخبار متعلقة:
فيديو في الجول – رحلة عمرها 92 عاما.. كأس العالم من "كارثة ماركانا" إلى "يد الرب" وظهور مصري موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة

وواصل خلال التصريحات التي نقلتها صحيفة ديلي ميل الإنجليزية: "سألعب في حراسة المرمى إذا اضطررت لذلك، إنه كأس العالم وسوف أتمسك بأي فرصة يمكنني الحصول عليها".

وأردف "أشعر بالراحة حقا في أي مركز أشارك به في خط الدفاع".

وعن كأس العالم قال: "الوضع مختلف بالنسبة للجميع، لأنها أول مرة أن تقام البطولة في منتصف الموسم، المدربين كانوا يحتاجون لفترة أطول من أجل إعداد اللاعبين".

وأكمل "الجو حار هنا ولكنني لا أعتقد أنه سيئ للغاية، وكأس العالم المقبلة في الصيف في أمريكا وأنا متأكد أن البطولة ستكون حارة أيضا".

وأتم تصريحاته "هذه البطولة عادة ما تقام في الصيف وفي روسيا الطقس كان حارا وأيضا في اليورو، أعتقد أن المنتخب جاهز لذلك وهذه الظروف على الجميع".

ويلعب منتخب إنجلترا في المجموعة الثانية بجانب الولايات المتحدة وإيران وويلز.

ويفتتح منتخب إنجلترا مبارياته يوم الإثنين بمواجهة إيران في الثالثة بتوقيت القاهرة.

إريك داير إنجلترا كأس العالم
نرشح لكم
كأس العالم - موعد مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور.. القنوات الناقلة والمعلق كأس العالم - بشكل مختلف.. كل ما تريد معرفته عن منتخبات مونديال قطر 2022 فيديو في الجول – رحلة عمرها 92 عاما.. كأس العالم من "كارثة ماركانا" إلى "يد الرب" وظهور مصري موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة لايبزج يعلن تفاصيل إصابة كريستوفر نكونكو مؤتمر مدرب الإكوادور: منتخب قطر متجانس.. ولا نريد أن نلعب دور الضحية فيما حدث حوار في الجول - بيرند شنايدر يتحدث عن هدف زيدان الاستثنائي.. الثمانية ضد السعودية وخطأ أوليفر كان مؤتمر مدرب قطر: نعي واقعنا جيدا لكننا لن نستسلم أبدا
أخر الأخبار
الدرجة الثانية - بلدية المحلة ينتصر بخماسية.. وسكولز ونيمار يسجلان في فوز لافيينا 21 ثاتيه | الدرجة الثانية
كأس الرابطة - تألق الحضري يقود غزل المحلة لإنهاء مشوار أسوان بركلات الترجيح 14 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العالم - موعد مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور.. القنوات الناقلة والمعلق 20 دقيقة | قطر 2022
مباشر كأس الرابطة - الداخلية (0)-(0) حرس الحدود.. بداية المباراة 25 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العالم - بشكل مختلف.. كل ما تريد معرفته عن منتخبات مونديال قطر 2022 29 دقيقة | قطر 2022
إيريك داير: سألعب في حراسة المرمى إذا طلب مني ساوثجيت.. إنه كأس العالم 31 دقيقة | قطر 2022
التشكيل - بسام يقود حرس الحدود.. وثنائي هجومي لـ الداخلية في كأس الرابطة 43 دقيقة | الكرة المصرية
فيديو في الجول – رحلة عمرها 92 عاما.. كأس العالم من "كارثة ماركانا" إلى "يد الرب" وظهور مصري ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراة مصر ضد بلجيكا.. القنوات الناقلة 2 عبد الله السعيد: الأهلي يفعل كل شيء لتدمير مستقبلي.. وقراري قتلهم 3 ليلة للنسيان.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثامبتون 4 انتهت كرة سلة - الأهلي (71)-(64) الزمالك.. الأحمر يحسم الدربي