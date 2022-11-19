إيريك داير: سألعب في حراسة المرمى إذا طلب مني ساوثجيت.. إنه كأس العالم

شدد إيريك داير مدافع منتخب إنجلترا على أنه مستعد للمشاركة في أي مركز يطلبه منه جاريث ساوثجيت المدير الفني للأسود الثلاثة خلال كأس العالم.

إيريك داير النادي : توتنام هوتسبر إنجلترا

وقال داير في مؤتمر صحفي بعد سؤاله هل يستمتع باللعب في الجانب الأيمن مع فريقه توتنام في الدوري الإنجليزي: "كانت تجربة مختلفة بالنسبة لي اللعب في الجانب الأيمن بعدما لعبت لفترة طويلة في قلب الدفاع".

وأضاف "لكنني لعبت في هذا المركز قبل ذلك مع ماوريسيو بوتشيتينو في توتنام، لذلك لم يكن المركز جديدا بالنسبة لي، وأعتقد حقا أنني أستطيع اللعب في أي مركز في الدفاع".

وواصل خلال التصريحات التي نقلتها صحيفة ديلي ميل الإنجليزية: "سألعب في حراسة المرمى إذا اضطررت لذلك، إنه كأس العالم وسوف أتمسك بأي فرصة يمكنني الحصول عليها".

وأردف "أشعر بالراحة حقا في أي مركز أشارك به في خط الدفاع".

وعن كأس العالم قال: "الوضع مختلف بالنسبة للجميع، لأنها أول مرة أن تقام البطولة في منتصف الموسم، المدربين كانوا يحتاجون لفترة أطول من أجل إعداد اللاعبين".

وأكمل "الجو حار هنا ولكنني لا أعتقد أنه سيئ للغاية، وكأس العالم المقبلة في الصيف في أمريكا وأنا متأكد أن البطولة ستكون حارة أيضا".

وأتم تصريحاته "هذه البطولة عادة ما تقام في الصيف وفي روسيا الطقس كان حارا وأيضا في اليورو، أعتقد أن المنتخب جاهز لذلك وهذه الظروف على الجميع".

ويلعب منتخب إنجلترا في المجموعة الثانية بجانب الولايات المتحدة وإيران وويلز.

ويفتتح منتخب إنجلترا مبارياته يوم الإثنين بمواجهة إيران في الثالثة بتوقيت القاهرة.