التشكيل - بسام يقود حرس الحدود.. وثنائي هجومي لـ الداخلية في كأس الرابطة

السبت، 19 نوفمبر 2022 - 17:29

كتب : FilGoal

فريق حرس الحدود

يقود عمر بسام هجوم حرس الحدود ومصطفى فوزي هجوم الداخلية في ثاني لقاءات الدور التمهيدي من كأس الرابطة المصرية 2022-2023.

ويتأهل الفائز من اللقاء إلى دور الـ 16 في انتظار قرعة الدور المقبل، التي تشهد تواجد 14 فريقا من الدوري الممتاز بالإضافة لفريقين تأهلا من الدور التمهيدي.

تشكيل حرس الحدود:

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حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: مؤمن عوض – محمود بن والي – إبراهيم القاضي – أحمد شديد قناوي

الوسط: أحمد فتحي حمزة – مصطفى جمال – مدحت فقوسة

الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" – عمر بسام – وجيه عبد الحكيم

تشكيل الداخلية:

حراسة المرمى: محمد مجدي

الدفاع: محمود شديد – محمد خليفة نصير – محمد نجيب – بركات حجاج

الوسط: الآن كيامبادي - سمير فكري – مؤمن عاطف – عبد العزيز سيد

الهجوم: حسين رجب – مصطفى فوزي

التشكيل حرس الحدود كأس الرابطة الداخلية
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