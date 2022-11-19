التشكيل - بسام يقود حرس الحدود.. وثنائي هجومي لـ الداخلية في كأس الرابطة
السبت، 19 نوفمبر 2022 - 17:29
كتب : FilGoal
يقود عمر بسام هجوم حرس الحدود ومصطفى فوزي هجوم الداخلية في ثاني لقاءات الدور التمهيدي من كأس الرابطة المصرية 2022-2023.
ويتأهل الفائز من اللقاء إلى دور الـ 16 في انتظار قرعة الدور المقبل، التي تشهد تواجد 14 فريقا من الدوري الممتاز بالإضافة لفريقين تأهلا من الدور التمهيدي.
تشكيل حرس الحدود:
حراسة المرمى: محمد فوزي
الدفاع: مؤمن عوض – محمود بن والي – إبراهيم القاضي – أحمد شديد قناوي
الوسط: أحمد فتحي حمزة – مصطفى جمال – مدحت فقوسة
الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" – عمر بسام – وجيه عبد الحكيم
تشكيل الداخلية:
حراسة المرمى: محمد مجدي
الدفاع: محمود شديد – محمد خليفة نصير – محمد نجيب – بركات حجاج
الوسط: الآن كيامبادي - سمير فكري – مؤمن عاطف – عبد العزيز سيد
الهجوم: حسين رجب – مصطفى فوزي
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