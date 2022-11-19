التشكيل - بسام يقود حرس الحدود.. وثنائي هجومي لـ الداخلية في كأس الرابطة

يقود عمر بسام هجوم حرس الحدود ومصطفى فوزي هجوم الداخلية في ثاني لقاءات الدور التمهيدي من كأس الرابطة المصرية 2022-2023.

ويتأهل الفائز من اللقاء إلى دور الـ 16 في انتظار قرعة الدور المقبل، التي تشهد تواجد 14 فريقا من الدوري الممتاز بالإضافة لفريقين تأهلا من الدور التمهيدي.

تشكيل حرس الحدود:

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: مؤمن عوض – محمود بن والي – إبراهيم القاضي – أحمد شديد قناوي

الوسط: أحمد فتحي حمزة – مصطفى جمال – مدحت فقوسة

الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" – عمر بسام – وجيه عبد الحكيم

تشكيل الداخلية:

حراسة المرمى: محمد مجدي

الدفاع: محمود شديد – محمد خليفة نصير – محمد نجيب – بركات حجاج

الوسط: الآن كيامبادي - سمير فكري – مؤمن عاطف – عبد العزيز سيد

الهجوم: حسين رجب – مصطفى فوزي