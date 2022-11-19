كأس الرابطة - تألق الحضري يقود غزل المحلة لإنهاء مشوار أسوان بركلات الترجيح

حجز غزل المحلة مقعده في دور الـ16 من مسابقة كأس الرابطة بعد الفوز على أسوان بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وتأهل غزل المحلة إلى دور الـ16 من كأس الرابطة، بينما ستكتمل المرحلة المقبلة بلقاء حرس الحدود والداخلية.

ولم تبدأ مهمة أيمن الرمادي بالشكل المطلوب مع أسوان عقب خلافة ربيع ياسين، إذ ودع مبكرا أول مسابقات الموسم.

أحداث المباراة

بدأ غزل المحلة المباراة بقوة هدف وأنقذ عمرو حسام حارس أسوان هدف محقق بعد تسديدة قوية من خالد الإخميمي من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الخامسة.

ورد أسوان بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء عن طريق محمد ناجي تصدى لها الحارس محمود الحضري بصعوبة وأبعد الخطورة عن مرماه.

وشهدت الدقيقة 32 تبديل اضطراري لنادي أسوان بخروج الجابوني ماليك إيفونا ونزول ديلسون كاموني.

وسدد جابريل أوروك لاعب غزل المحلة بقوة لكن عمرو حسام تصدى لها ببراعة.

وكاد كاموني أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد ضربة خلفية مزدوجة أنقذها الحضري بصعوبة بالغة.

ومع بداية الشوط الثاني واصل أسوان الضغط على مرمى غزل المحلة وسدد أحمد حمودي بقوة لكنها مرت أعلى المرمى.

وطالب لاعبو أسوان بالحصول على ركلة جزاء بعد التدخل على عماد فتحي لكن حكم المباراة قرر استمرار اللعب.

ونجح دينسون كاموني في استغلال عرضية محمد حمدي زكي وحولها بضربة رأسية إلى هدف اول في شباك غزل المحلة لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة 80.

وأنقذ محمود الحضري حارس مرمى غزل المحلة فرصة هدف مؤكد بعد إنفراد محمد حمدي زكي مهاجم أسوان.

وانتهى الشوط الثاني والوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف ليلجأ الفريقين لشوطين إضافيين.

في الشوطين الإضافيين لم تظهر أي خطورة محققة على مرمى الفريقين لينتقلا لركلات الترجيح.

وسجل معاذ الحناوي الركلة الأولى للمحلة، ورد عليه محمد حمدي زكي بتسديدة ضعيفة مرت من تحت يد محمود الحضري وسكنت الشباك.

في الركلة الثانية أهدر بازوكا للمحلة، وتصدى الحضري لركلة ترجيحية من علي فتحي.

ثم تصدى الحارسان لركلتي ترجيح الثالثة لكل فريق.

وسجل السيد الشبراوي الركلة الرابعة للمحلة، وواصل الحضري تألقه وتصدى لركلة ديسلون كاموني.

وأنهى محمد جابر اللقاء بتسجيل ركلة الأخيرة للغزل في منتصف المرمى.

نظام البطولة

وهذه هي النسخة الثانية من كأس الرابطة، حيث توج فيوتشر بالأولى، وذلك عقب فوزه على غزل المحلة في النهائي.

ويقام الدور التمهيدي بين 4 فرق فقط من أصل 18 في الدوري، بينما يتأهل بقية الفرق (14 فريقا) تلقائيا إلى دور الـ 16.

الفرق الأربعة هم غزل المحلة آخر المتبقيين من صراع الهبوط في الموسم الماضي، والثلاثي الصاعد حديثا الداخلية وحرس الحدود وأسوان.

يتأهل الفائز من مباراتي الدور التمهيدي لينضم لدور الـ 16 من المسابقة.

نظام البطولة يأتي بخروج الفريق الخاسر من الدور التمهيدي، على غير النسخة الماضية.