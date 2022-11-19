فيديو في الجول – رحلة عمرها 92 عاما.. كأس العالم من "كارثة ماركانا" إلى "يد الرب" وظهور مصري

السبت، 19 نوفمبر 2022 - 16:42

كتب : زكي السعيد

كأس العالم - رسمة شروق عز

92 عاما هي رحلة قطعها كأس العالم منذ بداية النسخة الأولى في عام 1930 في أوروجواي.

بداية شهدت تواجد 13 منتخبا وظل العدد يتأرجح صعودا وهبوطا إلى أن وصلنا للنظام الحالي والذي يشهد مشاركة 32 فريقا.

شهد المونديال على مر تاريخه العديد من اللحظات الاستثنائية، بداية من انتصار أوروجواي بأول نسخة وكارثة ماركانا في البرازيل مرورا بيد الرب التي أطلقها مارادونا على هدفه وهدف القرن ضد إنجلترا.

وتألق المصري عبد الرحمن فوزي، وذل مجدي عبد الغني للجميع بركلة جزاء، حتى جاء محمد صلاح وعادل إنجاز الأول.

سباعية تاريخية هزت بها ألمانيا شباك البرازيل أمام جماهيرها.

لحظات لا يمكن أن تنسى أو تمحى من ذاكرة أي من الجماهير المتابعة لكرة القدم بشكل عام والمونديال بالتحديد.

والآن ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق أول نسخة من كأس العالم في الوطن العربي، نسخة تستضيفها قطر.

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كأس العالم كأس العالم 2022
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