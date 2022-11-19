موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة

السبت، 19 نوفمبر 2022 - 16:16

كتب : FilGoal

كأس العالم

بعد أكثر من أربع سنوات ونصف انتهى وقت الانتظار وحانت لحظة الحقيقة، كأس العالم 2022 سيبدأ بعد ساعات قليلة فقط.

ويقام كأس العالم 2022 في قطر في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل.

ولنتذكر سويا دور المجموعات كاملا:

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المجموعة الأولى: قطر- هولندا- السنغال- الإكوادور

المجموعة الثانية: إنجلترا- أمريكا- إيران- ويلز

المجموعة الثالثة: الأرجنتين- المكسيك- بولندا- السعودية

المجموعة الرابعة: فرنسا- الدنمارك- تونس- أستراليا

المجموعة الخامسة: إسبانيا- ألمانيا- اليابان- كوستاريكا

المجموعة السادسة: بلجيكا- كرواتيا- المغرب- كندا

المجموعة السابعة: البرازيل- سويسرا- صربيا- الكاميرون

المجموعة الثامنة: البرتغال- أوروجواي- كوريا الجنوبية- غانا

فمتى يقام حفل الافتتاح؟

من المقرر انطلاق حفل افتتاح كأس العالم 2022 في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

وسيقام حفل الافتتاح في ملعب البيت قبل انطلاق مباراة قطر والإكوادر في الجولة الأولى من المونديال.

هذا عن موعد الحفل فمن سيؤدي الفقرات الغنائية والترفيهية في البطولة؟

حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي شيء عدا المغني الكوري الجنوبي جونج كووك أحد أعضاء فريق بي تي إس الغنائي الشهير والذي أعلن تواجده في حفل الافتتاح.

فمن سيذيع حفل الافتتاح؟

ستذيع شبكة "بي إن سبورتس" حفل الافتتاح والمباراة الأولى بالكامل بعدما أعلنت الشبكة القطرية في وقت سابق إذاعتها مجانا من بين 22 مباراة.

وستنقل قناة "بي إن سبورتس ماكس 1 و2" و"الكأس إكستر 2" و"الرياضية المغربية" مراسم الحفل.

كأس العالم قطر حفل افتتاح كأس العالم
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