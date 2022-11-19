لايبزج يعلن تفاصيل إصابة كريستوفر نكونكو
السبت، 19 نوفمبر 2022 - 16:01
كتب : FilGoal
أعلن نادي آر بي لايبزج الألماني تفاصيل إصابة مهاجمه الدولي الفرنسي كريستوفر نكونكو.
وغادر نكونكو معسكر الديوك بعد التعرض لإلتواء في الركبة ليُستدعى راندل كولو مواني بدلا منه.
وكشف لايبزج عن إصابة نكونكو بتمزق في الأربطة الخارجية لركبته اليسرى دون تحديد مدة غيابه.
وتأكدت إصابة نكونكو بالتواء في الركبة اليسرى بعد تدخل قوي من زميله في المنتخب إدوارد كامافينجا.
وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن نكونكو سيغيب لمدة تترواح بين 6 إلى 8 أسابيع بسبب الإصابة.
ويعد نكونكو ثاني لاعب يخرج من قائمة فرنسا بسبب الإصابة بعد بريسنيل كيمبيبي مدافع باريس سان جيرمان والذي دخل بدلا منه أكسيل ديساسي لاعب موناكو.
حامل لقب المونديال يلعب في المجموعة الرابعة بجانب كل من تونس والدنمارك وأستراليا.
ℹ️ Christo Nkunku tore the LCL in his left knee whilst training with the French national team on 15th November in Paris.
It's not yet clear how long he will be out for. We will provide Christo with the best support so that he can return as soon as possible. pic.twitter.com/wNnPY0yA1k— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) November 19, 2022