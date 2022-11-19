لايبزج يعلن تفاصيل إصابة كريستوفر نكونكو

أعلن نادي آر بي لايبزج الألماني تفاصيل إصابة مهاجمه الدولي الفرنسي كريستوفر نكونكو.

وغادر نكونكو معسكر الديوك بعد التعرض لإلتواء في الركبة ليُستدعى راندل كولو مواني بدلا منه.

وكشف لايبزج عن إصابة نكونكو بتمزق في الأربطة الخارجية لركبته اليسرى دون تحديد مدة غيابه.

وتأكدت إصابة نكونكو بالتواء في الركبة اليسرى بعد تدخل قوي من زميله في المنتخب إدوارد كامافينجا.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن نكونكو سيغيب لمدة تترواح بين 6 إلى 8 أسابيع بسبب الإصابة.

ويعد نكونكو ثاني لاعب يخرج من قائمة فرنسا بسبب الإصابة بعد بريسنيل كيمبيبي مدافع باريس سان جيرمان والذي دخل بدلا منه أكسيل ديساسي لاعب موناكو.

حامل لقب المونديال يلعب في المجموعة الرابعة بجانب كل من تونس والدنمارك وأستراليا.