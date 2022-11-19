مؤتمر مدرب الإكوادور: منتخب قطر متجانس.. ولا نريد أن نلعب دور الضحية فيما حدث

يرفض جوستافو ألفارو مدرب منتخب الإكوادور اختلاق الأعذار لمنتخب بلاده قبل خوض منافسات كأس العالم.

وتلعب قطر ضد الإكوادور غدا الأحد ضمن افتتاح كاس العالم 2022.

وقال جوستافو في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "واجهنا لحظات صعبة في الفترة الأخيرة، لكن هذا بث فينا الحماس أكثر لتقديم كأس عالم مميز. لا نريد أن نلعب دور الضحية فيما حدث، نتطلع فقط للمستقبل ونتجاهل كل الأمور السلبية".

وأضاف "المنتخب القطري منتخب متجانس ولاعبوه يلعبون مع بعض منذ فترة طويلة وهذا أمر إيجابي يصب في مصلحتهم. علينا ألا ننسى أننا سنواجه بطل آسيا الذي هو في الوقت نفسه مستضيف كأس العالم قاموا بمجهود كبير في الفترة الأخيرة وهم يحصدون نتائج ما بذلوه".

وتابع " شرف لي أن أقود الإكوادورفي بطولة مهمة ككأس العالم. خوض مباراة الافتتاح شيء استثنائي وهذا يشعرني بالفخر. كرة القدم في الإكوادور تطورت كثيراً في الفترة الأخيرة ولدينا العديد من اللاعبين في الدوريات الأوروبية".

وصاحب تأهل منتخب الإكوادوار إلى نهائيات كاس العالم 2022 ضجيجا كبيرا.

وتقدم الاتحادان التشيلي والبيروفي بشكوى لـ فيفا بشأن أهلية مشاركة بايرون كاستيلو بقميص الإكوادور في التصفيات.

فيفا رفض دعوى تشيلي مرتين وأكد على مشاركة الإكوادور في كأس العالم.

انتقلت تشيلي وبيرو إلى محكمة التحكيم الرياضي والتي حكمت منذ أيام بـ خصم 3 نقاط من الإكوادور في التصفيات المقبلة وغرامة قدرها 100 ألف دولار.

لتتأكد مشاركة الإكوادور وبايرون في كأس العالم.

لكن القصة لم تنته عند هذا الحد، بايرون تعرض للإصابة أمام العراق في الودية الأخيرة ليغيب عن قائمة "لا تري" في كأس العالم 2022.

مباريات الإكوادور

الإكوادور × قطر – 20 نوفمبر – استاد البيت

تعادل وفوز وخسارة هي حصيلة نتائج مباريات المنتخبين من قبل.

الإكوادور × هولندا – 25 نوفمبر – استاد خليفة

ستكون تلك أول مباراة رسمية بين المنتخبين بعد تعادل وخسارة وديا من قبل.

الإكوادور × السنغال – 29 نوفمبر – استاد خليفة

مباراة رسمية جديدة بعد ودية في 2002 قبل كأس العالم انتهت آنذاك بفوز السنغال.