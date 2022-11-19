كأس الرابطة – الحضري يحرس مرمى غزل المحلة.. وإيفونا يقود هجوم أسوان

السبت، 19 نوفمبر 2022 - 14:38

كتب : FilGoal

أسوان - ماليك إيفونا

يقود أحمد الشيخ هجوم غزل المحلة في التشكيل الذي اختاره المدرب بابا فاسيليو لمواجهة أسوان.

ويلعب غزل المحلة ضد أسوان ضمن الدور التمهيدي لمسابقة كأس الرابطة.

كما يعتمد المدرب اليوناني على الثنائي جابريل أوروك وعبده يحيى في مساندة الشيخ بهجوم غزل المحلة.

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فيما يغيب عبد الرحمن عاطف عن غزل المحلة بسبب تواجده ضمن معسكر منتخب مصر الأولمبي.

وجاء تشكيل غزل المحلة لمواجهة أسوان كالتالي:

الحارس: محمود الحضري

الدفاع: مصطفى العش - معاذ الحناوي - إيهاب سمير – محمد جابر

الوسط: أحمد النادري – خالد الإخميمي – حميد ماو

الهجوم: أحمد الشيخ – عبده يحيى – جابريل أوروك.

في المقابل يعتمد أيمن الرمادي المدير الفني لنادي أسوان على خبرات الجابوني ماليك إيفونا.

كما يعول الرمادي على الثلاثي المخضرم علي فتحي ومحمد عطوة وعماد فتحي بتشكيل الفريق الأساسي.

وجاء تشكيل أسوان لمواجهة غزل المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام

في الدفاع: علي فتحي - أحمد فتحي - محمد عطوة - محمد مصطفى "ميدو"

في الوسط: أحمد بلحاج – رفائيل - عماد فتحي- أحمد خالد

في الهجوم: ماليك إيفونا – محمد ناجي "جدو".

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