مؤتمر مدرب قطر: نعي واقعنا جيدا لكننا لن نستسلم أبدا

السبت، 19 نوفمبر 2022 - 14:11

كتب : FilGoal

فيليكس سانشيز مدرب قطر

شدد الإسباني فيليكس سانشيز مدرب منتخب قطر على ثقته في قدرات فريقه قبل مواجهة الإكوادور.

وتلعب قطر ضد الإكوادور غدا الأحد ضمن افتتاح كاس العالم 2022.

وقال سانشيز في مؤتمر صحفي: "أتطلع لمباراة الإكوادور لأنها ستكون لحظة تاريخية بالنسبة لنا. نعلم أننا سنلعب ضد فرق تمتلك لاعبين على الصعيد الفردي أقوياء للغاية ويلعبون في أفضل الدوريات وأفضل الأندية في العالم".

أخبار متعلقة:
وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة برونو جيماريش: والدتي رفضت قص شعري على طريقة رونالدو.. وولدت لألعب في بريميرليج قائد منتخب قطر: سنواجه فريق متمرس في كأس العالم بي إن تعلن بث 22 مباراة من كأس العالم مجانا

وشدد "منتخب الإكوادور قدم مستويات مذهلة في تصفيات كأس العالم في قارة يصعب للغاية التأهل منها. نحن نعي واقعنا جيدا لكننا لن نستسلم أبدا".

"علينا اللعب كمجموعة وأن نكون أكثر تماسكا في أرض الملعب. هناك فتيان أعرفهم منذ 12 أو 13 عاما لقد قمت بتدريبهم ورأيت كل الرحلة التي خاضوها والآن على أبواب اللعب في كأس العالم بعد تحقيق كل ما حققوه وما فعلوه من أشياء جيدة خاصة الفوز بكأس آسيا 2019. الاتحاد القطري التزم بقوة المشروع وكان صبورا".

وتابع " خوضنا العديد من المباريات تحضيرا لكأس العالم لتحسين مستوانا والوقوف على نقاط القوة والضعف ونحتاج دعم الجمهور. نحن واثقون أن الجمهور القطري سيملئ المدرجات".

وواصل "سنقف بصلابة على أرض الميدان وسنبذل كل ما بوسعنا. التحلي بالهدوء والتركيز على الجانب الرياضي مهم للاعبي كرة القدم. كما ذكرت حظينا بفترة تحضيرات مثالية ولدينا ثقة عالية بمجموعتنا".

وشدد "ليس باستطاعة أحد أن يزعزع استقرار المنتخب القطري. جاهزون من أجل تقديم عرض كبير ووجه مشرف يسعد الجماهير القطرية. غدا سيكون يوماً كبيرا وسيبقى خالداً في الأذهان".

منتخب قطر سيكون على رأس المجموعة الأولى والتي ستضم بجانبه الإكوادور والسنغال وهولندا.

المباراة الافتتاحية ستجمع بين قطر والإكوادور يوم 20 نوفمبر في تمام الساعة الـ 6:00 مساء بتوقيت مصر على استاد البيت.

المنتخبان التقيا ثلاث مرات من قبل في مباريات ودية وفاز كل منهم في مباراة وانتهت واحدة أخرى بالتعادل.

في الجولة الثانية سيلعب منتخب قطر مع السنغال على استاد الثمامة يوم 25 نوفمبر في تمام الساعة 3:00 مساء.

ختام المجموعة سيكون ضد هولندا في الجولة الثالثة على استاد البيت يوم 29 نوفمبر في تمام الساعة 5:00 مساء.

منتخب قطر كأس العالم 2022
نرشح لكم
قائد منتخب قطر: سنواجه فريق متمرس في كأس العالم فرجاني ساسي: لا نملك لاعبين ممتازين ولكن من غرفة العمليات.. أمين حاريث يوجه رسالة لجمهور المغرب العراق يطالب كوستاريكا بالشرط الجزائي.. ويهدد بهذه الخطوة لجنة الاحتراف السعودية تنهي مخاوف اتحاد جدة خبر في الجول - بعد انسحاب كوستاريكا.. عرض مادي لتنظيم مباراة بين مصر والعراق بشرط التجربة الأخيرة قبل المونديال.. المغرب يفوز على جورجيا وديا بثلاثية كأس العالم - عندما ألغى أمير الكويت هدف فرنسا
أخر الأخبار
مباشر كأس الرابطة - أسوان (0) - (0) غزل المحلة.. تصدي رائع 20 دقيقة | الكرة المصرية
كأس الرابطة – الحضري يحرس مرمى غزل المحلة.. وإيفونا يقود هجوم أسوان 32 دقيقة | الكرة المصرية
حوار في الجول - بيرند شنايدر يتحدث عن هدف زيدان الاستثنائي.. الثمانية ضد السعودية وخطأ أوليفر كان 56 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر مدرب قطر: نعي واقعنا جيدا لكننا لن نستسلم أبدا 59 دقيقة | الوطن العربي
وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة ساعة | الكرة المصرية
برونو جيماريش: والدتي رفضت قص شعري على طريقة رونالدو.. وولدت لألعب في بريميرليج 2 ساعة | أمريكا
بي إن تعلن بث 22 مباراة من كأس العالم مجانا 2 ساعة | قطر 2022
مران الأهلي - اجتماع كولر.. ومتولي يواصل البرنامج التأهيلي 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراة مصر ضد بلجيكا.. القنوات الناقلة 2 عبد الله السعيد: الأهلي يفعل كل شيء لتدمير مستقبلي.. وقراري قتلهم 3 ليلة للنسيان.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثامبتون 4 انتهت كرة سلة - الأهلي (71)-(64) الزمالك.. الأحمر يحسم الدربي