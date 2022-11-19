مؤتمر مدرب قطر: نعي واقعنا جيدا لكننا لن نستسلم أبدا

شدد الإسباني فيليكس سانشيز مدرب منتخب قطر على ثقته في قدرات فريقه قبل مواجهة الإكوادور.

وتلعب قطر ضد الإكوادور غدا الأحد ضمن افتتاح كاس العالم 2022.

وقال سانشيز في مؤتمر صحفي: "أتطلع لمباراة الإكوادور لأنها ستكون لحظة تاريخية بالنسبة لنا. نعلم أننا سنلعب ضد فرق تمتلك لاعبين على الصعيد الفردي أقوياء للغاية ويلعبون في أفضل الدوريات وأفضل الأندية في العالم".

وشدد "منتخب الإكوادور قدم مستويات مذهلة في تصفيات كأس العالم في قارة يصعب للغاية التأهل منها. نحن نعي واقعنا جيدا لكننا لن نستسلم أبدا".

"علينا اللعب كمجموعة وأن نكون أكثر تماسكا في أرض الملعب. هناك فتيان أعرفهم منذ 12 أو 13 عاما لقد قمت بتدريبهم ورأيت كل الرحلة التي خاضوها والآن على أبواب اللعب في كأس العالم بعد تحقيق كل ما حققوه وما فعلوه من أشياء جيدة خاصة الفوز بكأس آسيا 2019. الاتحاد القطري التزم بقوة المشروع وكان صبورا".

وتابع " خوضنا العديد من المباريات تحضيرا لكأس العالم لتحسين مستوانا والوقوف على نقاط القوة والضعف ونحتاج دعم الجمهور. نحن واثقون أن الجمهور القطري سيملئ المدرجات".

وواصل "سنقف بصلابة على أرض الميدان وسنبذل كل ما بوسعنا. التحلي بالهدوء والتركيز على الجانب الرياضي مهم للاعبي كرة القدم. كما ذكرت حظينا بفترة تحضيرات مثالية ولدينا ثقة عالية بمجموعتنا".

وشدد "ليس باستطاعة أحد أن يزعزع استقرار المنتخب القطري. جاهزون من أجل تقديم عرض كبير ووجه مشرف يسعد الجماهير القطرية. غدا سيكون يوماً كبيرا وسيبقى خالداً في الأذهان".

منتخب قطر سيكون على رأس المجموعة الأولى والتي ستضم بجانبه الإكوادور والسنغال وهولندا.

المباراة الافتتاحية ستجمع بين قطر والإكوادور يوم 20 نوفمبر في تمام الساعة الـ 6:00 مساء بتوقيت مصر على استاد البيت.

المنتخبان التقيا ثلاث مرات من قبل في مباريات ودية وفاز كل منهم في مباراة وانتهت واحدة أخرى بالتعادل.

في الجولة الثانية سيلعب منتخب قطر مع السنغال على استاد الثمامة يوم 25 نوفمبر في تمام الساعة 3:00 مساء.

ختام المجموعة سيكون ضد هولندا في الجولة الثالثة على استاد البيت يوم 29 نوفمبر في تمام الساعة 5:00 مساء.