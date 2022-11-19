وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة

السبت، 19 نوفمبر 2022 - 13:53

كتب : هاني العوضي

وصول بعثة منتخب مصر

وصلت بعثة منتخب مصر إلى القاهرة، ظهر اليوم السبت بعد أداء مباراة بلجيكا.

وفازت مصر على بلجيكا بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت باستاد جابر الأحمد الدولي بالكويت.

وسجل هدفا مصر: مصطفى محمد ومحمود حسن "تريزيجيه"، بينما سجل لويس أوبيندا هدف بلجيكا الوحيد.

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وكان جمال علام رئيس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد قدم التهنئة للاعبي المنتخب والجهاز الفني بقيادة روى فيتوريا عقب الفوز على منتخب بلجيكا.

ووعد علام اللاعبين بصرف مكافأة إجادة عقب الفوز المستحق، واسعاد الجماهير المصرية في كل مكان.

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فوز هو الرابع للفراعنة من أصل 5 مباريات على الشياطين الحُمر في تاريخ المواجهات بين المنتخبين.

كما يعد ذلك هو الانتصار الأول لمنتخب مصر على نظير أوروبي منذ فوز الفراعنة على البوسنة والهرسك في 2014 بنتيجة 2-0.

المباراة جاءت في إطار استعدادات بلجيكا الأخيرة لخوض غمار كأس العالم إذ تتواجد في مجموعة تضم المغرب وكندا وكرواتيا.

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منتخب مصر منتخب بلجيكا
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