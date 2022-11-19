برونو جيماريش: والدتي رفضت قص شعري على طريقة رونالدو.. وولدت لألعب في بريميرليج

يحلم برونو جيماريش لاعب وسط منتخب البرازيل بصنع الحدث خلال المشاركة في كأس العالم.

وتستضيف قطر منافسات كأس العالم 2022 في الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل.

وقال جيماريش عبر "فيفا بلس": "أردت قص شعري على طريقة رونالدو دا ليما (الظاهرة) في كأس العالم 2002، كنت أود ذلك بقوة، لكن والدتي لم تسمح لي بذلك والآن أرغب في صناعة الحدث. عندما ترتدي القميص، فإنك تخضع لضغط كبير، إذ لا يمكنك قبول أن تلعب بشكل متواضع وعليك أن تكون ضمن الأفضل".

وأضاف "أحيانا ألعب بعض المباريات المتواضعة وأستاء من نفسي، قائلاً: "لا يمكنني قبول هذا، أريد أن أكون من بين الأفضل، لذلك يجب أن ألعب مباريات جيدة". أعتقد أن هذا كان حاسماً لتغيير عقليتي".

مجموعة البرازيل

وعن الفرق المنافسة قال جيماريش: "نتعرف على اللاعبين ونلعب إلى جانب بعضهم ونواجه آخرين في نهاية كل أسبوع تقريباً. هنا في نيوكاسل، لدينا (فابيان) شير، المدافع السويسري. ولعبت مع (شردان) شاكيري في ليون، و(كارل توكو) إيكامبي من الكاميرون. لذلك لدي فكرة عما ينتظرنا".

ويلعب منتخب البرازيل ضمن المجموعة السابعة رفقة منتخبات صربيا والكاميرون وسويسرا.

وسيبدأ منتخب البرازيل منافسات مونديال قطر في مواجهة المنتخب الصربي ضمن الجولة الأولى يوم 24 نوفمبر.

ويواجه السامبا نظيره منتخب سويسرا في الـ 28 من الشهر نفسه، قبل ختام دور المجموعات بمواجهة الكاميرون في 2 ديسمبر المقبل.

الدوري الإنجليزي

وعن انتقاله للدوري الإنجليزي أوضح لاعب نيوكاسل "أعتقد أنني ولدت لألعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. الإيقاع العالي، وطريقة التفكير في المباراة، وحيوية الجماهير. صحيح أن الدوري الفرنسي يعتمد كثيراً على اللياقة البدنية والشراسة أيضا، لكنه لا يتمتع بحيوية الدوري الإنجليزي الممتاز".

ويلعب جيماريش بقميص نيوكاسل منذ يناير الماضي قادما من صفوف ليون الفرنسي.

وخاض صاحب الـ25 عاما 31 مباراة بقميص نيوكاسل وسجل 8 أهداف وصنع 3 آخرين.