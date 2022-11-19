بي إن تعلن بث 22 مباراة من كأس العالم مجانا

السبت، 19 نوفمبر 2022 - 12:30

كتب : FilGoal

كأس العالم

أعلنت شبكة "بي إن سبورتس" اليوم السبت رسميا بثها لـ22 مباراة من كأس العالم 2022 رسميا.

وأشارت "بي إن" إلى أن بداية البث المجاني سيكون بمباراة قطر والإكوادور في افتتاح البطولة غدا الأحد.

ويقام في كأس العالم 64 مباراة من الافتتاح وصولا للنهائي لذا فهذا يعني بث ما يصل لـ35% من المباريات مجانا.

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جاء ذلك احتفاء من "بي إن" بأول نسخة لكأس العالم يقام في بلد عربي حسبما ذكر البيان.

وقال محمد السبيعي الرئيس التنفيذي لـ"بي إن" تعليقا على القرار: "يسرنا أن نتمكن من بث أبرز المباريات مجاناً ليتابعها الجمهور الشغوف بكرة القدم في المنطقة، احتفالاً بإحياء البطولة الشهيرة في العالم العربي".

وأضاف "ونحرص منذ أصبحنا الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ على استثمار جميع الفرص المتاحة لفسح المجال أمام أكبر قدر ممكن من جمهور المنطقة لمشاهدة منافسات البطولة. ونؤكد التزامنا بتوفير محتوى الشبكة لأوسع".

كأس العالم قطر بي إن سبورتس
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