مران الأهلي - اجتماع كولر.. ومتولي يواصل البرنامج التأهيلي

السبت، 19 نوفمبر 2022 - 12:04

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

واصل الأهلي أداء تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة صباح اليوم السبت استعدادا للفترة المقبلة.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق اجتماعا للاعبين، لشرح العديد من الجوانب المتعلقة بالتدريبات خلال الفترة الحالية.

وواصل محمود متولي أداء برنامج التأهيل بالجري حول الملعب على هامش التدريب.

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ويغيب متولي بعد تعرضه لإصابة عضلية في معسكر المنتخب الأخير.

وقاد أندرياس أندويا، مدرب الأحمال، اللاعبين في فقرات بدنية بالكرة في بداية فقرات المران، فيما قاد سامي قمصان فقرة تدريب اللاعبين للتصويب على المرمى.

واختتم كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

وقرر المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدا الأحد على أن يستأنف الفريق تدريباته صباح الاثنين.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في كأس مصر 27 نوفمبر الجاري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري بفارق الأهداف عن الاتحاد السكندري المتصدر بعد أن حقق كل منهما العلامة الكاملة بالفوز في أول ثلاث مباريات.

الأهلي مارسيل كولر
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