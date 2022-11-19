كورتوا: زياش يشبه صلاح.. وسنقدم أداء أفضل في كأس العالم

شدد تيبو كورتوا حارس مرمى منتخب بلجيكا على الاستفادة التي حققها منتخب بلاده من مواجهة مصر الودية.

وفازت مصر على بلجيكا بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت باستاد جابر الأحمد الدولي بالكويت.

وقال كورتوا عبر "بي إن سبورتس": طريقة لعب منتخب مصر تشبه إلى حد كبير طريقة لعب منتخب المغرب مع زياش الذي يشبه محمد صلاح في سرعته وتوغله بين المدافعين لذلك كان اختبارا مفيدا لنا لنتعلم منه".

وأضاف "علينا التعلم من الأخطاء والاستفادة من التجربة ومن المؤكد في كأس العالم أننا سنقدم أداء أفضل من هذه المباراة".

وكان كورتوا قد قال عبر "RTL Sport" البلجيكية: "لم نقم بما كان علينا القيام به بشكل جيد. نلعب ضد فرق ذات مهاجمين سريعين جدا، سيكون الأمر صعبا وإذا لم نلعب بشكل أفضل سنخرج من دور المجموعات، ولكن في حال صححنا الأخطاء يمكننا أن نحظى بكأس عالم جيد".

ويقع منتخب بلجيكا في المجموعة السادسة المتوازنة من كأس العالم.

ويتواجد بجوار بلجيكا كل من كرواتيا والمغرب وكندا.

وتقام المباريات على النحو التالي:

الأربعاء 23 نوفمبر: بلجيكا × كندا (الساعة 9 مساء)

الأحد 27 نوفمبر: بلجيكا × المغرب (الساعة 3 عصرا)

الخميس 1 ديسمبر: بلجيكا × كرواتيا (الساعة 5 مساء)