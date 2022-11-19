إنفانتينو في تصريحات نارية: أوروبا تنافق نفسها بسبب قطر.. وستعيش إن لم تشرب الكحول

أطلق جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تصريحات نارية في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت قبل 24 ساعة من انطلاق كأس العالم 2022.

ورد إنفانتينو على الهجوم الحاد الذي تتعرض له قطر من قبل وسائل الإعلام الأوروبية.

وتحدث إنفانتينو قائلا: "لقد تلقينا العديد والعديد من الدروس من بعض الأوروبيين من العالم الغربي".

وأردف "أعتقد أنه بالنظر لما كنا نفعله نحن الأوروبيين على مدار الـ3 آلاف سنة الماضية فيجب أن نعتذر عن الـ3 آلاف سنة المقبلة قبل أن نبدأ في إعطاء دروس أخلاقية للناس".

وشدد "اليوم أشعر أنني قطري، اليوم أشعر أنني عربي وإفريقي وأنني مثلي، اليوم أشعر بالعجز، اليوم أشعر مثل عامل مهاجر، بالطبع لست قطريا أو عربية أو إفريقيا أو مثليا أو معاقا".

وأوضح "لكنني أشعر بذلك لأنني أعرف ما يعني التعرض للتمييز والتعرض للتنمر، كأجنبي في بلد أجنبي عندما كنت طفلا تعرضت للتنمر لأن شعري أحمر ولدي نمش، وبالإضافة لأنني كنت إيطاليا".

وأكمل "ماذا تفعل بعد ذلك؟ أنت تحاول الانخراط وتكوين صداقات، لا تبدأ في الاتهام أو القتال أو الإهانة، بل تنخرط وهذا ما يجب أن نفعله".

وعن اتهام قطر بتسببها في وفاة العديد من العمال المهاجرين والذين ساهموا في بناء الملاعب قال: "لو كانت أوروبا تهتم بمصير العمال المهاجرين، يمكن لأوروبا أن تفعل كما فعلت قطر أن تنشئ بعوض القنوات القانونية حيث يمكن أن يأتي لهم عدد على الأقل من هؤلاء العمال ونسبة من هؤلاء العمال، حتى لو ستعطيهم عائدات أقل ولكن اعطهم بعض الأمل وامنحهم بعض المستقبل، وهذا لا يعني عدم الإشارة لبعض الأشياء التي تحتاج للمعالجة في قطر".

وشدد "هذا الدرس الأخلاقي من جانب واحد إنه مجرد نفاق، ظروف العمال في قطر أفضل من ظروف المهاجرين في أوروبا".

وأكد "أتيت إلى قطر منذ 3 سنوات وتناولت مسألة العمال المهاجرين مباشرة منذ أول لقاء لي".

وتابع متسائلا "كم عدد الشركات الأوروبية والغربية التي تربح ملايين من قطر إن لم تكن المليارات؟ من منهم ناقش مع السلطات هناك قضايا المهاجرين؟ لا أحد، لأنك إن غيرت القانون فهذا يعني ربح أقل، لكننا فعلنا ذلك، فيفا حصل أقل بكثير من شركات عديدة هنا".

وعن منع تناول المشروبات الكحولية في الملاعب قال: "منع الكحول في الملاعب؟ دول عديدة تمنع الكحول في الملاعب فلا داع لسياسة الكيل بمكيالين".

وواصل "كل قرار يُتخذ في كأس العالم 2022 هو قرار مشترك بين فيفا وقطر، ويمكنك تناول تلك المشروبات الكحولية في المناطق الخاصة بالجماهير، أعتقد شخصيا أنه إن لم تشرب الكحول لمدة 3 ساعات في اليوم ستعيش لن يحدث أي شيء، لأن هذه القواعد يتم تطبيقها في فرنسا وإسبانيا والبرتغال واسكتلندا، وهذه القواعد سارية حاليا".

وأردف "تريد أن تنتقد؟ يمكنك صلبي؟ أنا هنا من أجل ذلك، لا تنتقد أحدا ولا تنتقد قطر، دع الناس يستمتعون بكأس العالم".

وأكد إنفانتينو "دولة قطر ترحب بالجميع بغض النظر عن توجهاتهم وكل شيء جميل والكل يشعر بالسعادة هنا في قطر".

وواصل "حقوق بث بطولة كأس العالم 2022 زادت بمقدار 200 مليون دولار مقارنة بالبطولات السابقة".

وأكمل "العديد من المؤسسات الدولية أقرت أن معايير حقوق العمال في قطر مثل أوروبا، وسيكون هناك مقر دائم للعمال في قطر يتبع منظمة العمل الدولية".

وأتم إنفانتينو حديثه قائلا: "وسيتم تخصيص جزء من صندوق الإرث الخاص بكأس العالم لتعليم أبناء العمال في الدول النامية وسنوقع مذكرة تفاهم مع الأمين العام لمنظمة العمل الدولية".