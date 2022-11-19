قائد منتخب قطر: سنواجه فريق متمرس في كأس العالم

السبت، 19 نوفمبر 2022 - 11:36

كتب : FilGoal

حسن الهيدوس

يرى حسن الهيدوس قائد منتخب قطر أن مباراة فريقه أمام الإكوادور ستكون صعبة للغاية.

ويلعب منتخب قطر ضد الإكوادور غدا الأحد ضمن افتتاح كأس العالم 2022.

وقال الهيدوس عبر "فيفا بلس": "مباراة الافتتاح ستكون صعبة أمام فريق متمرس في كأس العالم. نبحث عن نتيجة إيجابية ودائما المباريات الأولى صعبة لكنها مهمة وسنقاتل على حظوظنا في الثلاث نقاط خلال أول مباراة".

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وأضاف "شرف كبير أن أكون قائد لمنتخب قطر خلال مشاركته الأولى في كأس العالم ونتمنى أن نظهر بصورة طيبة تليق بالحدث".

وتابع "علينا تحويل الضغوطات من سلبية إلى إيجابية ونجعلها تساعدنا داخل أرضية الملعب. نحتاج عوامل كثيرة لمساعدتنا وأهمها الجمهور".

واختتم "اول مرة تنظم البطولة في المنطقة في بلد عربي مسلم لذلك علينا تقديم أفضل ما لدينا لإنجاح البطولة".

منتخب قطر سيكون على رأس المجموعة الأولى والتي ستضم بجانبه الإكوادور والسنغال وهولندا.

المباراة الافتتاحية ستجمع بين قطر والإكوادور يوم 20 نوفمبر في تمام الساعة الـ 6:00 مساء بتوقيت مصر على استاد البيت.

المنتخبان التقيا ثلاث مرات من قبل في مباريات ودية وفاز كل منهم في مباراة وانتهت واحدة أخرى بالتعادل.

في الجولة الثانية سيلعب منتخب قطر مع السنغال على استاد الثمامة يوم 25 نوفمبر في تمام الساعة 3:00 مساء.

ختام المجموعة سيكون ضد هولندا في الجولة الثالثة على استاد البيت يوم 29 نوفمبر في تمام الساعة 5:00 مساء.

منتخب قطر كأس العالم 2022
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