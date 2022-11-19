أكرم توفيق: علينا أن نقاتل في كل مباراة بغض النظر عن النتيجة

يرى أكرم توفيق لاعب منتخب مصر أن فريقه استحق الفوز على بلجيكا في المباراة الودية التي جمعت الفريقين.

وفازت مصر على بلجيكا بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت باستاد جابر الأحمد الدولي بالكويت.

وقال أكرم توفيق عبر "بي إن سبورتس": "علينا أن نقاتل في كل مباراة نخوضها بغض النظر عن النتيجة. بالنسبة لي هذا الشيء الأهم".

وأضاف " الحمد لله قاتلنا في الملعب وكذلك حققنا فوزا مستحقا على منتخب كبير يضم أسماء لامعة في الدوريات الأوروبية وجمعنا بين الأداء الجيد والنتيجة".

واختتم "علينا استغلال هذه التجربة والبناء عليها فيما هو قادم مم المباريات خاصة أن الفوز على الفرق الكبرى يمنحك الدوافع المعنوية اللازمة".

وسجل هدفا مصر: مصطفى محمد ومحمود حسن "تريزيجيه"، بينما سجل لويس أوبيندا هدف بلجيكا الوحيد.

فوز هو الرابع للفراعنة من أصل 5 مباريات على الشياطين الحُمر في تاريخ المواجهات بين المنتخبين.

كما يعد ذلك هو الانتصار الأول لمنتخب مصر على نظير أوروبي منذ فوز الفراعنة على البوسنة والهرسك في 2014 بنتيجة 2-0.

المباراة جاءت في إطار استعدادات بلجيكا الأخيرة لخوض غمار كأس العالم إذ تتواجد في مجموعة تضم المغرب وكندا وكرواتيا.