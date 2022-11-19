فرجاني ساسي: لا نملك لاعبين ممتازين ولكن

شدد فرجاني ساسي لاعب منتخب تونس على ثقته في قدرات منتخب بلاده قبل خوض منافسات كأس العالم 2022.

ويقع منتخب تونس في المجموعة الرابعة لكأس العالم بجانب كل من الدنمارك وأستراليا وفرنسا.

وقال ساسي عبر "بي إن سبورتس": "لا نملك لاعبين ممتازين مثل الفرق الأخرى ولكن لدينا مجموعة متفاهمة من اللاعبين ونعيش في أجواء ممتازة مع تعليمات المدرب وكل لاعب سيعطي 100% من أجل تشريف الكرة التونسية.".

وأضاف "ننتظر دعم الجماهير التونسية ومتأكد أنها ستصنع الحدث. لدينا 10 لاعبين سبق لهم المشاركة في كاس العالم بخلاف اللاعبين الشباب وهذا المزيج يمكنه تحقيق أحلام الشعب التونسي في كأس العالم".

وشدد "المباراة الأولى ضد الدنمارك هي مفتاح البطولة ومنذ إجراء القرعة ندرس المنتخب الدنماركي وتفاصيله بشكل جيد. منتخب الدنمارك فريق كبير وممتاز وسنحاول تحقيق إيجابية أمامه".

ويفتتح منتخب تونس مبارياته بمواجهة الدنمارك يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

وستكون مواعيد مباريات منتخب تونس في المجموعة كالتالي:

الجولة الأولى ضد الدنمارك في 22 نوفمبر.

الجولة الثانية ضد أستراليا في 26 نوفمبر.

الجولة الثالثة ضد فرنسا في 30 نوفمبر.