مواعيد مباريات اليوم السبت 19-11-2022 والقنوات الناقلة.. مباراتان في كأس الرابطة
السبت، 19 نوفمبر 2022 - 10:39
كتب : FilGoal
يشهد اليوم السبت إقامة مباراتين في الدور التمهيدي من كأس رابطة الأندية المحترفة المصرية.
وسيواجه أسوان منافسه غزل المحلة في تمام الثالثة مساء.
وستذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".
فيما يواجه الداخلية منافسه حرس الحدود في تمام السادسة مساء.
وستذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".
كما يواجه منتخب الإمارات منافسه كازاخستان في لقاء ودي في تمام السادسة مساء.
وستذاع المباراة عبر قناة "أبو ظبي الرياضية 1".
ويلتقي منتخب كوت ديفوار بمنافسه بوركينا فاسو في تمام السادسة مساء في لقاء ودي.
ويواجه منتخب السويد نظيره الجزائر في التاسعة والنصف مساء وديا.
نرشح لكم
رئيس سموحة لـ في الجول: سأتقدم بشكوى للجنة الأولمبية الدولية بشأن الانتخابات محمد بركات يعدد مكاسب فوز المنتخب الأولمبي على المغرب الدرجة الثانية – وادي دجلة يواصل الانتصارات وأول هاتريك ضمن 15 مباراة في الجولة السادسة مران الزمالك - تدريب بدني لـ مصطفى شلبي وروقا.. وتأهيلي لفتوح ونداي انتهت – مصر (2) - (1) بلجيكا.. انتصار الفراعنة تشكيل بلجيكا – دي بروين وهازارد وكاراسكو أساسيون ضد مصر زيزو: لا أشعر بتأنيب الضمير بسبب ركلة الترجيح ضد السنغال.. لم أتعمد إهدارها تشكيل مصر – تريزيجيه والنني أساسيان.. ومحمود حمادة يُكمل ثلاثي الوسط ضد بلجيكا