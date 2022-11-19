مواعيد مباريات اليوم السبت 19-11-2022 والقنوات الناقلة.. مباراتان في كأس الرابطة

السبت، 19 نوفمبر 2022 - 10:39

كتب : FilGoal

أسوان

يشهد اليوم السبت إقامة مباراتين في الدور التمهيدي من كأس رابطة الأندية المحترفة المصرية.

وسيواجه أسوان منافسه غزل المحلة في تمام الثالثة مساء.

وستذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

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فيما يواجه الداخلية منافسه حرس الحدود في تمام السادسة مساء.

وستذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".

كما يواجه منتخب الإمارات منافسه كازاخستان في لقاء ودي في تمام السادسة مساء.

وستذاع المباراة عبر قناة "أبو ظبي الرياضية 1".

ويلتقي منتخب كوت ديفوار بمنافسه بوركينا فاسو في تمام السادسة مساء في لقاء ودي.

ويواجه منتخب السويد نظيره الجزائر في التاسعة والنصف مساء وديا.

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كأس الرابطة المصرية أسوان غزل المحلة
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