كرنفال كأس العالم – في الجول يضع 831 لاعبا و32 مدربا تحت تصرفك

في 90 دقيقة لن تستطيع رؤية الصورة كاملة، فقط ستقدر على مشاهدة القشور، أمّا ما وراء تلك الركلة، وما تسبب في تلك التمريرة، وما جاء بنا إلى تلك اللحظة؛ فهي تفاصيل عاشها اللاعبون منذ لحظة ولادتهم مرورًا بكل يوم في حياتهم.

اللاعبون هُم بشر، بعضهم عانى من الفقر، أو هجره والده، أو أنهكته الإصابات، أو حاربته عائلته لأن كرة القدم ليست ذات فائدة، أو ساندته عائلته لأن كرة القدم هي طريقهم الوحيد نحو قمة العالم.

في كرنفال كأس العالم، يأخذكم FilGoal.com إلى رحلة لن تُنسى مع حياة 831 لاعبًا و32 مديرًا فنيًا.

كرنفال كأس العالم هو دليلك بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر، سيكون رفيقك طوال المباريات، سيشفي فضولك ويجيب عن تساؤلاتك، سيغيّر نظرتك لأفراد 32 منتخبًا.