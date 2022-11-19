من غرفة العمليات.. أمين حاريث يوجه رسالة لجمهور المغرب

السبت، 19 نوفمبر 2022 - 00:24

كتب : FilGoal

أمين حاريث

وجه أمين حاريث لاعب منتخب المغرب رسالة إلى جمهور منتخب بلاده عقب إجرائه عملية الرباط الصليبي.

وأعلن نادي أولمبيك مارسيليا إصابة نجمه المغربي أمين حاريث في الرباط الصليبي، مما يبعده عن المشاركة في المونديال بعدما كان اسمه في القائمة النهائية.

وقال حاريث في مقطع فيديو: "شكرا جزيلا للشعب المغربي على اهتمامه الكبير وحزنهم الشديد على غيابي عن كأس العالم".

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وأضاف "أجريت العملية بنجاح وتلقيت العديد من رسائل الدعم. أشكر الجميع وسأعمل على العودة إلى المستوى الذي قدمته قبل الإصابة".

الاتحاد المغربي لكرة القدم ضم أنس زروري لاعب بيرنلي الإنجليزي لقائمة أسود الأطلس في نهائيات كأس العالم 2022.

وجاء انضمام الزروري تعويضا لغياب أمين حاريث بعد تعرضه للإصابة في الرباط الصليبي.

ويلعب منتخب المغرب في المجموعة السادسة بجوار كل من بلجيكا وكرواتيا وكندا.

ويفتتح منتخب المغرب مبارياته في كأس العالم 2022 بمواجهة كرواتيا يوم 23 نوفمبر الجاري.

منتخب المغرب أمين حارث
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