حازم إمام: هذا ما أخبرني به فيتوريا منذ قدومه.. وبلجيكا سجلت باستغلال النقص العددي

أشاد حازم إمام عضو اتحاد الكرة المصري بأداء المنتخب في الفوز على بلجيكا وديا.

يأتي ذلك بعد انتصار منتخب مصر على نظيره بلجيكا بنتيجة 2-1 وديا في المباراة التي أقيمت على ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت.

وقال حازم إمام عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "قدمنا أداءً رائعا ضد بلجيكا، وأتمنى أن نحصل على عروض من منتخبات كبيرة، وسنخسر لكن من المهم أن نرى مستوانا ونعتاد اللعب مع المنتخبات الكبيرة".

وأضاف "فيتوريا أخبرني أنه متفائل وسعيد منذ اليوم الأول، وقبل مباراة اليوم أخبرني أننا سنقدم مباراة جيدة".

وواصل "الإيجابيات كثيرة اللعب مع منتخب كبير، صحيح لم نذهب لكأس العالم لكننا واجهنا فريق قبلها وعرفنا مستوانا وكيف سيعمل وما هو أسلوبه، بلجيكا لم تسجل إلا باستغلال النقص العددي في ظل إصابة علي جبر وسجلوا هدفا، هي التفاصيل الصغيرة التي جعلتهم يعودون في المباراة".

وتابع "السلبيات سنعمل عليها، الجهاز الفني يعمل بشكل يومي في تقييم المنتخب والتركيز على اللاعبين الجدد، طاهر شارك اليوم لأول مرة وأكرم عائد من الإصابة وخاض مباراة عالمية، فيتوريا يريد التطوير".

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بعد تمريرة سحرية من #محمد_صلاح..



تريزيجيه يسدد بيسراه ويسجل الهدف الثاني للمنتخب المصري #مصر_بلجيكا#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/TZ0OHbNBKd — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 18, 2022

وعن إمكانية خوض مباريات ودية قوية مستقبلا أجاب قائلا: "إذا استطعنا سنحاول استغلال فترات التوقف الدولي بخوض مباريات قوية إذا لم نخض مباراة رسمية في التصفيات وهذا ما سيفرق معنا في التصنيف".

وأردف "لدينا في مارس المقبل، مباريات رسمية ضد مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا".

وردا على العائد المادي القليل من خوض المباراة أجاب قائلا: "هدفنا من المباراة كان فنيا والمكاسب المعنوية والفنية أعلى من المادية، سابقا كنا ندفع من أجل مواجهة منتخبات مثل بلجيكا".

وأتم "سأختار فيتوريا وجمهور مصر الموجود، وفي الملعب أكرم توفيق قدم مباراة قوية وأول مباراة دولية منذ فترة طويلة ومباراة مع فيتوريا ضد كاراسكو وقدم مباراة قوية دفاعيا، الشناوي كان هائلا ولعب مثل كورتوا وأحسن وطارق وثنائي الدفاع، محمود حمادة عمل مباراة رائعة، كل اللاعبون قدموا أداءً رائعا".