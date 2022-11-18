تريزيجيه: إذا حصلنا على فرصة سنكون أفضل من لاعبي بلجيكا

الجمعة، 18 نوفمبر 2022 - 23:30

كتب : FilGoal

تريزيجيه - مصر - بلجيكا

يرى محمود حسن "تريزيجيه" أن لاعبي منتخب مصر إذا حصلوا على فرصة سيكونون أفضل من لاعبي بلجيكا.

يأتي ذلك بعد انتصار منتخب مصر على نظيره بلجيكا بنتيجة 2-1 وديا في المباراة التي أقيمت على ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت.

وقال تريزيجيه عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "لاعبو منتخب مصر وجهاز فني محترم وسنبني على نتيجة هذه المباراة في المستقبل".

أخبار متعلقة:
علام والدرندلي وعامر حسين يمثلون اتحاد الكرة في كونجرس فيفا علام يعد بصرف مكافآت إجادة للاعبي منتخب مصر بعد الفوز على بلجيكا مؤتمر فيتوريا: فخور بما قدمناه أمام بلجيكا.. واللاعبون الكبار يحتاجون لمجموعة جيدة حولهم لأول مرة من 2009 وانتصار سادس منذ بداية الألفية.. أرقام في فوز مصر على بلجيكا الودي

وأضافا "واجهنا ثاني العالم في التصنيف، ولابد من احترام لاعبي منتخب مصر، لأننا إذا حصلنا على فرصة سنكون أفضل من لاعبي بلجيكا".

وأتم "سعداء بالجماهير التي حضرت المباراة وسعداء أكثر لجماهير مصر".

سجل هدفا مصر: مصطفى محمد ومحمود حسن "تريزيجيه"، بينما سجل لويس أوبيندا هدف بلجيكا الوحيد.

فوز هو الرابع للفراعنة من أصل 5 مباريات على الشياطين الحُمر في تاريخ المواجهات بين المنتخبين.

كما يعد ذلك هو الانتصار الأول لمنتخب مصر على نظير أوروبي منذ فوز الفراعنة على البوسنة والهرسك في 2014 بنتيجة 2-0.

المباراة جاءت في إطار استعدادات بلجيكا الأخيرة لخوض غمار كأس العالم إذ تتواجد في مجموعة تضم المغرب وكندا وكرواتيا.

تريزيجيه مصر بلجيكا
نرشح لكم
حازم إمام: هذا ما أخبرني به فيتوريا منذ قدومه.. وبلجيكا سجلت باستغلال النقص العددي علام والدرندلي وعامر حسين يمثلون اتحاد الكرة في كونجرس فيفا علام يعد بصرف مكافآت إجادة للاعبي منتخب مصر بعد الفوز على بلجيكا مؤتمر فيتوريا: فخور بما قدمناه أمام بلجيكا.. واللاعبون الكبار يحتاجون لمجموعة جيدة حولهم كاراسكو: مباراة مصر كانت في المتناول.. ولم نستطع الفوز بالصراعات الثنائية كورتوا: تعلمنا من تجربة مصر وإذا لم نلعب بشكل أفضل سنخرج من دور المجموعات لأول مرة من 2009 وانتصار سادس منذ بداية الألفية.. أرقام في فوز مصر على بلجيكا الودي محمد بركات يعدد مكاسب فوز المنتخب الأولمبي على المغرب
أخر الأخبار
من غرفة العمليات.. أمين حاريث يوجه رسالة لجمهور المغرب 3 ساعة | قطر 2022
حازم إمام: هذا ما أخبرني به فيتوريا منذ قدومه.. وبلجيكا سجلت باستغلال النقص العددي 3 ساعة | منتخب مصر
تريزيجيه: إذا حصلنا على فرصة سنكون أفضل من لاعبي بلجيكا 4 ساعة | منتخب مصر
لويس إنريكي: أود تتويج ميسي بـ كأس العالم إن لم تفز بها إسبانيا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
علام والدرندلي وعامر حسين يمثلون اتحاد الكرة في كونجرس فيفا 5 ساعة | منتخب مصر
علام يعد بصرف مكافآت إجادة للاعبي منتخب مصر بعد الفوز على بلجيكا 5 ساعة | منتخب مصر
العراق يطالب كوستاريكا بالشرط الجزائي.. ويهدد بهذه الخطوة 5 ساعة | الوطن العربي
روبرتو مارتينيز: الخسارة من مصر؟ دعوة للاستيقاظ قبل كأس العالم 5 ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراة مصر ضد بلجيكا.. القنوات الناقلة 2 عبد الله السعيد: الأهلي يفعل كل شيء لتدمير مستقبلي.. وقراري قتلهم 3 ليلة للنسيان.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثامبتون 4 انتهت كرة سلة - الأهلي (71)-(64) الزمالك.. الأحمر يحسم الدربي