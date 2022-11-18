تريزيجيه: إذا حصلنا على فرصة سنكون أفضل من لاعبي بلجيكا
الجمعة، 18 نوفمبر 2022 - 23:30
كتب : FilGoal
يرى محمود حسن "تريزيجيه" أن لاعبي منتخب مصر إذا حصلوا على فرصة سيكونون أفضل من لاعبي بلجيكا.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
يأتي ذلك بعد انتصار منتخب مصر على نظيره بلجيكا بنتيجة 2-1 وديا في المباراة التي أقيمت على ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت.
وقال تريزيجيه عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "لاعبو منتخب مصر وجهاز فني محترم وسنبني على نتيجة هذه المباراة في المستقبل".
وأضافا "واجهنا ثاني العالم في التصنيف، ولابد من احترام لاعبي منتخب مصر، لأننا إذا حصلنا على فرصة سنكون أفضل من لاعبي بلجيكا".
وأتم "سعداء بالجماهير التي حضرت المباراة وسعداء أكثر لجماهير مصر".
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بعد تمريرة سحرية من #محمد_صلاح..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 18, 2022
تريزيجيه يسدد بيسراه ويسجل الهدف الثاني للمنتخب المصري #مصر_بلجيكا#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/TZ0OHbNBKd
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