لويس إنريكي: أود تتويج ميسي بـ كأس العالم إن لم تفز بها إسبانيا

يتمنى لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا تتويج ليونيل ميسي رفقة الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 حال لم يفز بها منتخب بلاده.

وتستضيف قطر منافسات كأس العالم 2022 في الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وقال إنريكي عبر "تويتش": إن لم نفز بكأس العالم فأود أن أرى ليونيل ميسي يُتوج بها مع الأرجنتين، سيكون من الظلم اعتزاله بدون تحقيق اللقب".

وعن أفضل لاعب إسباني في التاريخ أوضح "لقد كان لدينا لاعبين جيدين للغاية، لكنني سوف أصوت لصالح دافيد فيا لكونه أفضل هداف في تاريخ المنتخب، لكن أيضاً هناك الكثير على غرار كوبالا، راؤول، بوتراجينيو، إنييستا، كويني. هناك الكثير من اللاعبين الجيدين".

وعن ضم أليخاندرو بالدي لقائمة إسبانيا "إنه صغير جدا ولكن يتمتع بجودة عالية. المجموعة بأكملها ستساعده في الانضمام إلى الفريق. إنه لاعب رائع".

واستدعى لويس إنريكي، أليخاندرو بالدي لاعب برشلونة بدلا من خوسيه جايا في قائمة إسبانيا لخوص منافسات كأس العالم 2022.

وكان جايا تعرض لإصابة قوية في الكاحل خلال تدريبات المنتخب استعداد للمونديال ليتم استبعاده صباح اليوم.

بالدي لم يسبق وأن شارك مع المنتخب الأول لـ لاروخا منذ بداية تمثيله سبتمبر الماضي.

وعن المنتخبات المرشحة لتحقيق لقب كأس العالم قال إنريكي "البرازيل، الأرجنتين، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، إنجلترا، هولندا وربما بلجيكا".

ويلعب منتخب إسبانيا في المجموعة الخامسة بجوار كل من كوستاريكا واليابان وألمانيا.

ويستهل منتخب إسبانيا مشواره في البطولة بمواجهة كوستاريكا في 23 نوفمبر الجاري.