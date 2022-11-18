علام والدرندلي وعامر حسين يمثلون اتحاد الكرة في كونجرس فيفا

يتوجه جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ونائبه خالد الدرندلي وعامر حسين عضو المجلس إلى قطر مساء اليوم الجمعة، لحضور كونجرس فيفا.

يأتي ذلك بعد انتصار منتخب مصر على نظيره بلجيكا بنتيجة 2-1 وديا في المباراة التي أقيمت على ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت.

ويحضر الثلاثي مباراة افتتاح كأس العالم بين قطر والإكوادور.

ثم مباراة إنجلترا وإيران يوم 21 نوفمبر وبعدها يعود الثلاثي إلى القاهرة.

وتلقى مجلس إدارة اتحاد الكرة 3 دعوات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل حضور كونجرس فيفا وافتتاح كأس العالم.

وقال جمال علام في كلمته للاعبين عقب اللقاء، إنهم قدموا أداء رجوليا طوال المباراة وكانوا الأفضل واستحقوا الفوز على فريق كبير هو المصنف الثاني في ترتيب فيفا.