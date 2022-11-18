علام والدرندلي وعامر حسين يمثلون اتحاد الكرة في كونجرس فيفا

الجمعة، 18 نوفمبر 2022 - 22:46

كتب : FilGoal

جمال علام

يتوجه جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ونائبه خالد الدرندلي وعامر حسين عضو المجلس إلى قطر مساء اليوم الجمعة، لحضور كونجرس فيفا.

يأتي ذلك بعد انتصار منتخب مصر على نظيره بلجيكا بنتيجة 2-1 وديا في المباراة التي أقيمت على ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت.

ويحضر الثلاثي مباراة افتتاح كأس العالم بين قطر والإكوادور.

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ثم مباراة إنجلترا وإيران يوم 21 نوفمبر وبعدها يعود الثلاثي إلى القاهرة.

وتلقى مجلس إدارة اتحاد الكرة 3 دعوات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل حضور كونجرس فيفا وافتتاح كأس العالم.

وقال جمال علام في كلمته للاعبين عقب اللقاء، إنهم قدموا أداء رجوليا طوال المباراة وكانوا الأفضل واستحقوا الفوز على فريق كبير هو المصنف الثاني في ترتيب فيفا.

ووعد علام اللاعبين بصرف مكافأة إجادة عقب الفوز المستحق، واسعاد الجماهير المصرية في كل مكان.

سجل هدفا مصر: مصطفى محمد ومحمود حسن "تريزيجيه"، بينما سجل لويس أوبيندا هدف بلجيكا الوحيد.

فوز هو الرابع للفراعنة من أصل 5 مباريات على الشياطين الحُمر في تاريخ المواجهات بين المنتخبين.

كما يعد ذلك هو الانتصار الأول لمنتخب مصر على نظير أوروبي منذ فوز الفراعنة على البوسنة والهرسك في 2014 بنتيجة 2-0.

المباراة جاءت في إطار استعدادات بلجيكا الأخيرة لخوض غمار كأس العالم إذ تتواجد في مجموعة تضم المغرب وكندا وكرواتيا.

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