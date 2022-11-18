علام يعد بصرف مكافآت إجادة للاعبي منتخب مصر بعد الفوز على بلجيكا

الجمعة، 18 نوفمبر 2022 - 22:40

كتب : أحمد الخولي

محمد صلاح - منتخب مصر - بلجيكا

قدّم جمال علام رئيس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم التهنئة للاعبي المنتخب والجهاز الفني بقيادة روى فيتوريا عقب الفوز على منتخب بلجيكا.

وانتصر منتخب مصر على نظيره بلجيكا بنتيجة 2-1 وديا في المباراة التي أقيمت على ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت.

وقال جمال علام في كلمته للاعبين عقب اللقاء، إنهم قدموا أداء رجوليا طوال المباراة وكانوا الأفضل واستحقوا الفوز على فريق كبير هو المصنف الثاني في ترتيب فيفا.

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ووعد علام اللاعبين بصرف مكافأة إجادة عقب الفوز المستحق، واسعاد الجماهير المصرية في كل مكان.

سجل هدفا مصر: مصطفى محمد ومحمود حسن "تريزيجيه"، بينما سجل لويس أوبيندا هدف بلجيكا الوحيد.

فوز هو الرابع للفراعنة من أصل 5 مباريات على الشياطين الحُمر في تاريخ المواجهات بين المنتخبين.

كما يعد ذلك هو الانتصار الأول لمنتخب مصر على نظير أوروبي منذ فوز الفراعنة على البوسنة والهرسك في 2014 بنتيجة 2-0.

المباراة جاءت في إطار استعدادات بلجيكا الأخيرة لخوض غمار كأس العالم إذ تتواجد في مجموعة تضم المغرب وكندا وكرواتيا.

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