العراق يطالب كوستاريكا بالشرط الجزائي.. ويهدد بهذه الخطوة

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم شكوى نظيره الكوستاريكي بعد إلغاء المباراة الودية بين المنتخبين.

وألغيت مباراة العراق وكوستاريكا بعدما كان من المقرر لعبها أمس الخميس في مدينة البصرة العراقية.

ولعب منتخب العراق مباراة ودية بين الفريقين الأول والرديف لتعويض مواجهة كوستاريكا.

وقال الاتحاد العراقي في بيان: "قدّمَ الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القدم أمس الخميس شَكوَى لدى الاتحادين الدوليّ والكونكاف على الاتحادِ الكوستاريكيّ لعدمِ تَنفيذِ بُنودِ العقدِ المُبرم بين الطرفين الخاصّ بإقامةِ مبارةٍ بين المنتخبين في مدينةِ البصرة".

"وطالبَ الاتحادُ العراقيّ بالشرطِ الجزائيّ الذي تضمنهُ العقدُ لإخلال الجانبِ الكوستاريكيّ في بُنوده، ورفضه لجميعِ المُحاولاتِ لإقامةِ المُباراةِ على الرَّغم من التَسهيلاتِ الكبيرةِ التي قدّمت للمنتخبِ الكوستاريكيّ".

"وسيحركُ الاتحادُ العراقيّ شَكوى في محكمةِ كاس في حال عدمِ استجابةِ الاتحادِ الكوستاريكيّ للشرطِ الجزائيّ في العقد".

ما هي القصة

كان من المقرر أن يلعب العراق ضد كوستاريكا مباراة دولية ودية أمس الخميس في تمام الساعة الرابعة عصرا.

رفض المنتخب الكوستاريكي ختم جوازاته لدى دخول الأراضي العراقية وغادر نحو الكويت.

مصدر حكومي عراقي كشف عن تخصيص طائرة خاصة لإعادة نقل المنتخب الكوستاريكي من الكويت الى البصرة.

رفض منتخب كوستاريكا العودة إلى العراق وألغيت المباراة الودية التي كان من المقرر خوضها.

ويستعد منتخب كوستاريكا لخوض منافسات كأس التي تستضيفها قطر في الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل.

وتفتتح كوستاريكا مبارياتها بصدام قوي أمام إسبانيا يوم 23 نوفمبر في استاد الثمامة.

ثم تواجه اليابان يوم 27 نوفمبر في ملعب أحمد بن علي بنادي الريان.

وتختتم الدور الأول بمباراة قوية أمام ألمانيا يوم 1 ديسمبر على استاد البيت.