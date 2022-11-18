روبرتو مارتينيز: الخسارة من مصر؟ دعوة للاستيقاظ قبل كأس العالم

شدد روبرتو مارتينيز المدير الفني لـ منتخب بلجيكا أن الخسارة من مصر قبل كأس العالم دعوة للاستيقاظ.

وانتصر منتخب مصر على نظيره بلجيكا بنتيجة 2-1 وديا في المباراة التي أقيمت على ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت.

وقال مارتينيز في تصريحات عبر موقع nieuwsblad البلجيكي: "لم تكن هذه النتيجة أو الأداء الذي أردناه، لكن ربما كنا بحاجة إليه".

وأضاف "ربما كان الأمر يتعلق بسقوط باتشواي على الأرض مصابا في وقت مبكر من المباراة، فجأة اعتقد اللاعبون ما يمكن أن يحدث وأنهم ربما يغيبون عن كأس العالم بسبب الإصابة".

وأردف "لم نلعب مباراة في كأس العالم، لكن مباراة ودية. هذا غير مسموح به. فازت مصر بجدارة. بالطبع هذا غير ممكن مع اقتراب كأس العالم. يجب أن تتغير العقلية. بهذا المعني، كانت هذه المباراة جيدة، هذه دعوة للاستيقاظ".

وواصل "لم نقترب من إنجاز يجب أن نحققه في كأس العالم. لا يمكنك الفوز بأي مباراة بهذه الطريقة".

ورفض الأرجنتيني إيجاد أي أعذار للاعبي قائلا: "الأمر لا يتعلق بالحرارة أو أي شيء آخر. ولا حول انعدام الثقة أو الشكل. لم تكن العقلية صحيحة. أمامنا خمسة أيام لتغيير ذلك".

وتابع "كنا معا لمدة ست سنوات حتى الآن. أعرف اللاعبين جيدا. يجب أن تدور الدفة. رأيت كندا ضد اليابان. لقد لعبوا من أجل الفوز. لم نفعل. هل لدي أخبار جيدة؟ يمكن أن يلعب توماس مونييه ويان فيرتونجين، هذا جيد".















































































































سجل هدفا مصر: مصطفى محمد ومحمود حسن "تريزيجيه"، بينما سجل لويس أوبيندا هدف بلجيكا الوحيد.

فوز هو الرابع للفراعنة من أصل 5 مباريات على الشياطين الحُمر في تاريخ المواجهات بين المنتخبين.

كما يعد ذلك هو الانتصار الأول لمنتخب مصر على نظير أوروبي منذ فوز الفراعنة على البوسنة والهرسك في 2014 بنتيجة 2-0.

المباراة جاءت في إطار استعدادات بلجيكا الأخيرة لخوض غمار كأس العالم إذ تتواجد في مجموعة تضم المغرب وكندا وكرواتيا.