مؤتمر فيتوريا: فخور بما قدمناه أمام بلجيكا.. واللاعبون الكبار يحتاجون لمجموعة جيدة حولهم

أبدى روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر فخره بما قدمه الفريق في الفوز على بلجيكا الودي، وتحدث عن محمد صلاح.

وانتصر منتخب مصر على نظيره بلجيكا بنتيجة 2-1 وديا في المباراة التي أقيمت على ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الفوز له طعم مختلف ومهم جدا لعملنا، كانت مباراة صعبة أمام خصم قوي على المستوى الفردي والجماعي ومميز على الجانب الفني".

وأضاف "فخور بما قدمه لاعبي منتخب مصر، استطاعوا ترجمة كل الأفكار التي تدربوا عليها وتعلموها في المحاضرات، سعيد أنني استطعت إسعاد جماهير مصر سواء في البلاد أو في الكويت".

وواصل "هي خطوة كنا نحتاجها لمواجهة خصم قوي ومن ثم نجهز عملنا للمستقبل".

وتابع "كرة القدم معروفة للجميع تتعلق على 3 نتائج، وكل مباراة لنا تعتبر قصة مختلفة نعيشها، ومن الصعب أن نضع أي توقعات لأن التوقف المقبل في شهر مارس ثم يونيو".

وأردف "الفوز يعطي الثقة وهو أمر ملموس، سعيد جدا بالمستوى الفني الذي ظهرنا به واللاعبون التزموا تكتيكيا واستطعنا أن نتحكم في الكرة عندما سنحت لنا الفرصة وأيضا الوصول سريعا لمرمى الخصم وهو ما نفذناه".

واستدرك "المجموعة الموجودة تربطهم صداقة قوية وأهم شيء لنا هو تنفيذ كل التعليمات وإظهارها في أرض الملعب".















































































































وعن الاعتماد على محمد صلاح في الهجوم قال: "اللاعبون الكبار يحتاجون لمجموعة جيدة حولهم، لو أصبحنا أقوياء جماعيا بالتأكيد ستكون المهارة الفردية أعلى".

وأكمل "عندما يكون لدينا لاعبا مثل محمد صلاح، من المهم أن نخلق 3-4 لاعبين يشكلون صعوبة للخصم وهي رسالة وصلت بشكل جيد للاعبين".

وواصل "لو محمد صلاح يسجل ويظهر بشكل رائع بالتالي نريد أن يظهر اللاعبون الأخرون، مع الحالة الاستثنائية التي نتواجد بها سيكون صلاح أفضل".

وأتم "احترم العمل السابق لمن كان في المنتخب والأمر بالنسبة لي خطوة جديدة لمواصلة ما فات، والآن نعيش الواقع ونفكر للمستقبل".

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سجل هدفا مصر: مصطفى محمد ومحمود حسن "تريزيجيه"، بينما سجل لويس أوبيندا هدف بلجيكا الوحيد.

فوز هو الرابع للفراعنة من أصل 5 مباريات على الشياطين الحُمر في تاريخ المواجهات بين المنتخبين.

كما يعد ذلك هو الانتصار الأول لمنتخب مصر على نظير أوروبي منذ فوز الفراعنة على البوسنة والهرسك في 2014 بنتيجة 2-0.

المباراة جاءت في إطار استعدادات بلجيكا الأخيرة لخوض غمار كأس العالم إذ تتواجد في مجموعة تضم المغرب وكندا وكرواتيا.