كرة سلة - الاتحاد يفوز على الجزيرة ويضرب موعدا مع الأهلي في نهائي دوري المرتبط

الجمعة، 18 نوفمبر 2022 - 22:07

كتب : FilGoal

أنس أسامة - سلة الاتحاد السكندري

حجز فريق الاتحاد مقعدا في نهائي دوري المرتبط لكرة السلة عقب الفوز على الجزيرة في نصف نهائي المسابقة.

وسيلعب الاتحاد السكندري ضد الأهلي في نهائي دوري المرتبط لكرة السلة.

وحسم الاتحاد بطاقة التأهل إلى النهائي بعدما فاز فريق الرجال لكرة السلة على نظيره الجزيرة بنتيجة 75-62.

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كما فاز فريق الاتحاد تحت 16 عاما على نظيره الجزيرة بنتيجة 76-49 بعدما فاز عليه ذهابا بنتيجة 73-62.

وعوض الاتحاد هزيمته في ذهاب نصف النهائي رجال بنتيجة 77-73.

وبذلك فاز الاتحاد بمجموع 3 مباريات من أصل 4 ليواجه الأهلي الذي تغلب على الزمالك.

وتقام منافسات تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

كما كشفت لجنة المسابقات إقامة النهائي على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر يومي الثلاثاء والخميس 22 و24 نوفمبر على الترتيب الساعة 7:30 مساء.

وفي حال اللجوء لمباراة فاصلة ستقام مساء يوم الجمعة 25 نوفمبر على نفس الملعب.

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